Concurso A Mais Bela Comunitária está de volta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Federação das Associações Comunitárias e Bairros do Estado do Rio Grande do Sul retomará a realização da escolha da Mais Bela Comunitária em 2021, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

O evento acontecerá em 26 de novembro. As inscrições do Concurso Mais Bela Comunitária 2021 de Alegrete estão abertas e podem participar jovens com idade entre 16 e 26 anos.

As inscrições são realizadas pela internet até dia 19 de novembro de 2021. Veja a seguir quais são os pré requisitos:



1- Residir no município de Alegrete;

2-Ser solteira;

3-Ter idade de 16 anos completos até a data do concurso e máximo de 26 anos;

4-Se Menor, apresentar autorização por escrito do pai ou responsável legal;



Para efetivar a inscrição será realizada reunião com apresentação dos documentos confirmando as informações da pré inscrição;

Abaixo o link com a ficha de inscrição:

https://forms.gle/AAJPjeT2nGRKPfkn7