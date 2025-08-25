Concurso dos Festejos Farroupilhas escolheu peões e prendas deste ano

Os dias 23 e 24 de agosto marcaram um dos momentos mais simbólicos dos Festejos Farroupilhas de Alegrete: o Concurso de Prendas e Peões, realizado no Grupo Nativista Ibirapuitã. O evento reuniu crianças, jovens e adultos de diferentes entidades tradicionalistas, em disputas que vão muito além da competição: trata-se de um verdadeiro ritual de preservação da cultura gaúcha.

O certame, que integra a programação oficial dos Festejos, tem como objetivo escolher representantes culturais que serão porta-vozes da tradição ao longo do próximo ano. São eles que assumem a missão de representar suas entidades e, por extensão, o município, em eventos oficiais, atividades educativas e apresentações culturais.

Segundo as diretrizes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG/RS), as provas envolvem desde o conhecimento histórico-cultural do Rio Grande do Sul, passando por avaliações escritas e orais, até as apresentações artísticas — como declamação, música e dança. Para os peões, há ainda espaço para provas ligadas à prática campeira, reforçando a vivência dos costumes do campo.

Mais do que um concurso, a atividade é vista como um marco de transmissão de saberes entre gerações, em que crianças e jovens aprendem e reafirmam valores da identidade gaúcha. O clima de integração, orgulho e pertencimento tomou conta do Grupo Nativista Ibirapuitã, fortalecendo os laços comunitários em torno da tradição.

Resultados – Concurso de Prendas e Peões 2025

Categoria Piazito

1º – Pedro Modesto Veras (Pqt Candeiro da Paz)

2º – Joaquim Rodrigues Dorneles (GT Os Tauras)

Categoria Prenda Pré-Mirim

1º – Maria Clara Correia Ribeiro (Grupo Nativista Ibirapuitã)

2º – Carmela Guerra Carvalho (GT 20 de Setembro)

3º – Emanuely Pereira de Pereira (GT Os Tauras)

Categoria Pia

1º – Luiz Gustavo Pereira do Prado (GT Os Tauras)

2º – Davi Luis Pacheco (GT Os Tauras)

Categoria Prenda Mirim

1º – Maria Antônia da Silva Motta (CTG Farroupilha)

2º – Amanda Souza Lovato (CTG Farroupilha)

3º – Sophia de Souza Quintana (Grupo Nativista Ibirapuitã)

Categoria Guri

1º – Iago Souza da Silva (CTG Oswaldo Aranha)

2º – Matheus Quadros Caminha (GT Os Tauras)

3º – João Pedro da Cunha Rocha (DTG Emílio Zuneda)

Categoria Prenda Juvenil

1º – Maria Eduarda Silveira Freitas (DTG Emílio Zuneda)

2º – Maria Francisca Aranguis da Luz (Grupo Nativista Ibirapuitã)

3º – Giullia Refatti Moraes Gediel (GT Namir Geovane Antunes)

Categoria Peão

1º – Thailon Marques Marquezan (GT Namir Geovane Antunes)

2º – Nycolas Domingues dos Santos (GT Os Tauras)

Categoria Prenda Adulta

1º – Juliana Menezes Munhoz (DTG Emílio Zuneda)

2º – Maria Luiza Dambrósio Dalcin (GT Namir Geovane Antunes)

3º – Ana Clara Schneider Pinto Bicca (DTG Emílio Zuneda)

Categoria Prenda Veterana

1º – Débora Saldanha de Souza (GT Os Tauras)