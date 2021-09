Os finalistas do concurso fotográfico Comedy Wildlife Photography Awards (“Prêmio da Fotografia de Comédia da Vida Selvagem”, em livre tradução) foram anunciados na última quarta-feira (1º). O concurso existe desde 2015 e foi fundado com o intuito de promover a preservação da natureza de uma maneira leve e com bom humor.

Concurso elege fotografia mais engraçada do mundo animal

Ao todo, são 42 registros concorrendo este ano. Entre eles, estão imagens de pinguins se divertindo em uma praia, um pássaro mal-humorado, uma mãe lontra ensinando o filhote desesperado a nadar e um guaxinim tentando entrar em uma casa na França. Muitas dessas situações podem ser comuns para a natureza, mas quando captadas por um fotógrafo, elas se tornam cenas mais do que inusitadas e engraçadas. O vencedor será anunciado no dia 22 de outubro.

Concurso elege fotografia mais engraçada do mundo animal

Um dos cofundadores do concurso, Tom Sullan, explica o sucesso das fotografias de maneira simples: “As pessoas amam ver essas criaturas lindas nessas situações bobas… isso nos lembra de que não somos tão diferentes deles”.

O fotógrafo vencedor (podendo ser profissional ou amador) irá ganhar um safári no Quênia, uma assinatura do Affinity Photo (software para edição de imagens), uma bolsa para câmera do ThinkThank e, claro, o grande prêmio de Fotógrafo do Ano de Comédia da Vida Selvagem. Além dos fotógrafos, 10% da renda arrecadada será revertida ao Save Wild Orangutans (Salve os Orangotangos Selvagens) que preserva a espécie do Parque Nacional Gunung Palung, em Bornéu.

A votação também está aberta ao público escolher o animal que achou mais engraçado, basta acessar o site do concurso: https://www.comedywildlifephoto.com/.