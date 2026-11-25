O Natal está chegando e, com ele, uma das atrações que já fazem parte da programação natalina de Alegrete: o Concurso Natal Iluminado. A iniciativa busca incentivar a criatividade dos moradores, valorizar o espírito natalino e transformar as residências da cidade em verdadeiros cenários de luzes, cores e decoração.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulgou a edição 2026 do concurso, que irá premiar as três melhores decorações natalinas do município com descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Outro

O primeiro colocado receberá 100% de desconto no IPTU, enquanto o segundo lugar será contemplado com 50% de desconto e o terceiro colocado terá direito a 30% de desconto no imposto.

As inscrições estarão abertas de 19 de novembro a 6 de dezembro de 2026. Para participar, os interessados deverão preencher o formulário de inscrição, disponível por meio do link ou do QR Code divulgado no material oficial da campanha no Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O Concurso Natal Iluminado é uma oportunidade para que os alegretenses expressem sua criatividade, contribuam para embelezar a cidade e mantenham viva a magia do Natal. Além da premiação, a iniciativa convida a comunidade a participar da construção de um ambiente mais acolhedor, alegre e iluminado neste período tão especial do ano.