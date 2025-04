Concurso para ESA com mais de mil vagas está com inscrições abertas

Share on Email

As inscrições estão abertas e vão até 18 de maio, no site. A prova objetiva e a redação estão previstas para o dia 28 de setembro.

Das vagas, 1.015 são para a área geral, 80 para saúde e 30 para música. Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 17 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. Para a área geral a idade máxima é de 24 anos. Já para saúde e música esse limite é de 26 anos. A taxa de inscrição é de R$ 95.

Além das provas objetivas e uma redação, haverá o Exame de Habilitação Musical para candidatos da área de Música, convocados conforme sua classificação, respeitando os naipes e a classificação obtida.

A seleção conta ainda com Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física (EAF), Avaliação Psicológica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

Os candidatos classificados dentro do número de vagas serão designados para uma das 13 Unidades Escolares Tecnológicas do Exército (UETE), conforme a classificação final no exame intelectual e a escolha feita na lista de preferências.

A homologação do resultado final do concurso para os Cursos de Formação e Graduação de Sargentos 2026/2027 está prevista para acontecer até 15 de maio de 2026, segundo o edital.