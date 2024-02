Concurso público da Câmara de vereadores será lançado hoje

Share on Email

Na manhã desta sexta-feira, ocorrerá na Câmara de Vereadores o lançamento do concurso do poder legislativo de Alegrete. O evento será online e transmitido pelo Facebook da “Câmara Municipal, a partir das 9h.

Durante a transmissão, os vereadores estarão disponíveis para passar informações detalhadas sobre as vagas disponíveis, requisitos, etapas do processo seletivo e demais avisos para os interessados. “Será uma oportunidade única para conhecer todos os detalhes sobre as oportunidades de trabalho que estamos oferecendo”, informa a nota oficial.

O informe segue ressaltando a importância do concurso para o Município. “Contamos com a presença de todos para tornar este momento ainda mais especial. Juntos, promovendo o desenvolvimento de Alegrete por meio da valorização do serviço público”.