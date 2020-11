Condutor avança preferencial, provoca acidente e deixa motociclista ferido

Na noite desta segunda-feira(9), o condutor de uma Montana avançou a preferencial e provocou um acidente no bairro Ibirapuitã.

De acordo com a Brigada Militar, o homem que dirigia a caminhonete trafegava na rua Euclides Brás. Ele não parou na parada obrigatória e, ao cruzar a rua São Francisco, foi atingido pelo motociclista que trafegava sentido bairro/centro.

O motociclista não conseguiu evitar o acidente, chocou-se na caminhonete e voou alguns metros. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Com licenciamento vencido, a moto Honda foi recolhida ao Depósito do Detran.

O acidente foi no cruzamento das ruas Euclides Brás com São Francisco, no bairro Ibirapuitã. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.