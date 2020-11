Condutor bate em motociclista e se recusa a realizar o teste do etilômetro

O acidente aconteceu na rua Bento Manoel. As informações foram repassadas pela Brigada Militar e Guarda Municipal, ambos, estavam no local.

De acordo com o relato do motociclista aos policiais, ele trafegava na rua Bento Manoel sentido bairro/centro. Próximo ao cruzamento com a rua Barão do Rio Branco ele teve a frente cortada pelo motorista de um Fiat Premio. O condutor de 55 anos, apresentava sinais de embriaguez e negou-se a realizar o teste do etilômetro. Ele trafegava na Barão do Rio Branco sentido bairro/centro e, ao fazer a conversão à direita para seguir na Bento Manoel, teria invadido a pista contrária e colidiu no motociclista. O homem que pilotava a moto Honda, trabalha como entregador de uma empresa de pizzas e estava a caminho de mais uma entrega. ele sofreu algumas escoriações, mas não houve necessidade de acionar a ambulância.

Motorista bate em carro estacionado e foge em Alegrete

A Guarda Municipal realizou o teste do etilômetro no motociclista que deu zero. Já o condutor do carro foi autuado pela recusa e o carro entregue a um motorista habilitado. Ambos os veículos tiveram avarias. O acidente foi por volta das 21h deste domingo(29).