Condutor de S10 avança preferencial e causa acidente; motociclista fica ferido

Segundo relatos, o condutor da S10 seguia pela Avenida Eurípedes Brasil Milano e fez a conversão para entrar na Bento Gonçalves, com o objetivo de seguir em direção à rua Maurício Cardoso. No entanto, ao chegar ao cruzamento com a rua Dom Felipe de Nadal, o motorista não respeitou a placa de sinalização e avançou sobre a preferencial.

Adolescente socorre cãozinho ferido em atropelamento; o motorista não prestou socorro

O motociclista, que descia a via em direção à Avenida Eurípedes Brasil Milano, acabou colidindo com o veículo. Como resultado do impacto, o motociclista sofreu ferimentos e lesões com suspeitas de fraturas. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa de Alegrete.

No local do acidente, estiveram presentes a Brigada Militar e a Guarda Municipal para prestar assistência e realizar os procedimentos necessários. O condutor responsável pelo acidente destacou ser de outro Estado e estar chegando à cidade. Ambos os veículos envolvidos no incidente apresentaram avarias.