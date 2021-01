Condutor sem CNH sofre acidente e se recusa a fazer o teste do etilômetro

Compartilhe















O homem, de 24 anos, que dirigia um Hyundai I30 não se feriu. De acordo com a Brigada Militar, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação e negou-se a realizar o teste do etilômetro.

O acidente aconteceu nas imediações da Ponte Borges de Medeiros. Segundo registro, no início da manhã desta sexta-feira(1°), o motorista do Hyundai I30 trafegava na Avenida Alexandre Lisboa sentido centro/bairro. Ao chegar no entroncamento com a Avenida Eurípedes Brasil Milano, ele não conseguiu realizar a conversão à direita e seguiu reto passando pelas duas via da Avenida colidindo em uma árvore e invadindo uma tela de proteção do carramanchão(Parque Nehyta Ramos). Com isso, o veículo desceu nas imediações da Ponte Borges de Medeiros ficando no declive dentro do terreno. O motorista foi levado à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar onde foi realizado B.O pelo dano. O carro ficou no local para ser retirado pelo proprietário. O acidente foi por volta das 6h30min.