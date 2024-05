Condutora embriagada é presa por trafegar na contramão em zigue-zague

Share on Email

Na madrugada desta segunda-feira (27), em Alegrete, uma condutora embriagada foi presa pela Brigada Militar durante o atendimento a um acidente de trânsito com óbito na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

De acordo com informações dos policiais, a via estava devidamente sinalizada, limitando o acesso ao local até a chegada da perícia. Durante a operação, uma motorista invadiu a área sinalizada, trafegou na contramão e não respeitou as indicações para parar. Ela foi abordada cerca de duas quadras à frente e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

A mulher, de 44 anos, estava acompanhada de dois homens. Após descer do veículo, ela ofendeu verbalmente os policiais. Constatada a embriaguez, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante, com base em provas testemunhais.

O Gol foi recolhido ao depósito do Detran. Os dois homens que estavam com ela foram ouvidos e liberados.