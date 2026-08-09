Condutora perde controle de Fusion, que atinge residência em Alegrete

Um Ford Fusion saiu da pista e atingiu uma residência na rua Euclides da Cunha, Centro, em Alegrete, na tarde de sábado (8).

Conforme as informações apuradas, a condutora teria perdido o controle do veículo, que acabou chocando-se contra a casa.

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Após o ocorrido, o Ford Fusion foi removido do local por um guincho particular. Não foram informados, até o momento, detalhes sobre feridos. Houve um acerto entre as partes envolvidas em relação aos danos provocados pelo acidente.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo não foram informadas.