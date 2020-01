Condutores reclamam das péssimas condições da estrada do Caiboaté

Usuários da estrada do Caiboiaté reclamam das más condições e também do pontilhão.

O secretário Jetter de Souza informa que em relação ao pontilhão vão iniciar a refaze-lo no mês de fevereiro. Ele lembrou que a ponte não suporta 50 toneladas e, por isso, os caminhões devem passar por dentro d’água mesmo.

Já, sobre a estrada, disse que estão fazendo manutenção na parte que vai ao Rincão de São Miguel e depois para o Caiboaté. Ela é estreita e ainda tem parte que a água escoa sobre a pista o que deixa a estrada ainda pior, considerou.

Com a proximidade do escoamento da safra de arroz, a Secretaria de Infraestrutura mantém várias frentes de trabalho em estradas do interior: no Jacaquá, São João, Silvestre, Angico, Caverá. – vamso indo por partes para fazer os reparos mais necessários em todas as estradas por onde passam caminhões e carretas com arroz.

Vera Soares Pedroso