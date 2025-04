Conexão conquista o Bi do Torneio Integração do bairro Piola

No último domingo (27), foi realizado na quadra do bairro Piola mais uma edição do Torneio Integração, evento solidário e comunitário organizado pela diretoria do bairro. O torneio que foi criado em 2018 pelo ex-presidente do bairro e atual vereador Joceli Oviedo.

A disputa envolveu seis equipes e o time do Conexão foi o grande campeão da competição, enquanto Amigos do Vôlei ficou com a segunda colocação. O evento teve como objetivo principal a arrecadação de itens para montagem de kits de guloseimas, que serão entregues a crianças do bairro em alusão à Páscoa.

Conexão Amigos do Vôlei

O presidente do bairro, Rudinei Freitas, junto da diretoria e dos organizadores Elen Souza, Rogeres Ribeiro e Luis Fernando, coordenaram a realização do torneio. O vereador Joceli Oviedo destacou a importância de ações que promovam a união comunitária e o incentivo ao esporte.

A programação do Torneio Integração terá continuidade no dia 4 de maio, com a realização da categoria feminina.