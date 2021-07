Conexão Pampa com inscrições gratuitas quer fomentar o agronegócio e turismo

A governança da região do Pampa (universidades, governo, sociedade e empresas) realiza o evento Conexão Pampa.

Este é o primeiro de uma série de eventos que fazem parte de um circuito de empreendedorismo e promoção do ecossistema da inovação, para apoiar o desenvolvimento de startups no Pampa Gaúcho. A Associação dos Arrozeiros de Alegrete é apoiadora deste importante evento.

O Conexão Pampa está indo para sua 2ª edição. Esta iniciativa nasceu com o propósito de compartilhar conteúdos relacionados à inovação. A conexão é feita com os temas como educação empreendedora, agronegócio, turismo e negócios – com o objetivo de desenvolver o ecossistema de inovação na região do Pampa Gaúcho.

E neste ano ainda vem com novidade: o evento será o pontapé inicial do maior programa de desenvolvimento de Startup do Pampa Gaúcho: Circuito Startup Pampa.

Serão três dias com muito conteúdo para conectar o empreendedorismo inovador com as Universidades, Empreendedores e Investidores para incentivar o ecossistema da inovação e apoiar o desenvolvimento de no Pampa Gaúcho.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

#DIA1 | 02/08/21 às 19h | Inovação e Empreendedorismo

Palestra | Conexões, Tecnologia e Gentileza

com Luciano Potter

Painéis | Ambientes de Inovação do Pampa – Caminhos que levam ao desenvolvimento

Painelistas convidados

Leonel Paes Furtado – UTEC

Velci Queiros – UNIPAMPA

Bruno Siqueira – IFFAR

Leandro Pires – URCAMP

Case | Agendei

Peterson Rodrigues – CEO Agendei

#DIA 2 | 03/08/21 às 19h | Agronegócio

Palestra | Agronegócio: História, produção e o amanhã.

com Prof. Dr. José Luiz Tejon Megido

Painéis | Inovar para estar no amanhã.

Painelistas convidados

Pedro Pascotini – Alianza Del Pastizal. Tema: Pecuária Competitiva conservando o Pampa

Luiz F. Marton – Pilecco Nobre. Tema: Inovações Tecnológicas na Cadeia do Arroz.

Sônia de Lima – Olivicultora e Terroir. Tema: Construir e Evoluir: Raízes de Memória e Sustentabilidade

#DIA 3 | 04/08/21 às 19h | Turismo e Negócios

Palestra | Inovação e oportunidades para o turismo e a gastronomia

com Roger Scherer Klafke

Painel | Enoturismo na Campanha Gaúcha: Inovação e Sustentabilidade

Gabriela Potter- Vinícola Guatambu

Palestra | Novos negócios para novos consumidores

com Fabiano Zortéa

Painel | Inovando nos negócios tradicionais

Cintia Lee – Time Assessoria

O evento iniciará sempre às 19h e as inscrições são realizadas por meio do site https://digital.sebraers.com.br/produtos/inovacao/eventos/conexao-pampa-2021/

Para conhecer as próximas etapas do Circuito Startup Pampa entre no site https://www.startuppampa.com.br/ e acompanhe a programação completa.