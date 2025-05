Conferência da Saúde reúne profissionais e autoridades para definir rumos da saúde em Alegrete

A abertura do evento contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito Luciano Belmonte, da secretária de Saúde Heilli Temp e de representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Com a participação de trabalhadores de todos os setores da Rede Municipal de Saúde, a Conferência representa o principal espaço para elencar demandas e avançar na construção de políticas públicas para o setor. Antes dela, foram realizadas as pré-conferências nos bairros, que serviram como etapa preparatória para este momento.

O principal objetivo da Conferência é apresentar e discutir ações e diretrizes — ou seja, caminhos e ideias principais — para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026–2029. Esse plano é um documento fundamental, pois define tudo o que será feito na área da saúde do município nos próximos quatro anos: quais serviços serão oferecidos, onde os recursos serão investidos, quais são as prioridades e como garantir um atendimento de qualidade para toda a população.

Conferência Municipal da Saúde