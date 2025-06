Conferência de Assistência Social de Alegrete debate formas de avançar no apoio às famílias em vulnerabilidade

A 16ª Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada no Salão Azul do Cento Administrativo de Alegrete no dia 10. A Conferência contou na abertura com o vice- prefeito Luciano Belmonte a Secretária Daniel Domingues e com tema central- 20 anos do SUAS.

Vice- prefeito Luciano Belmonte

Com o salão lotado de servidores que atuam em CRAS, CREAS e algumas da área de saúde, além de pessoas ligadas a conselhos e voluntários estão sendo debatido temas importantes que norteiam o trabalho de promoção social em Alegrete aqui atende centenas de famílias que precisam dos serviços da Rede de Proteção,

Secretaria de Promoção Social Daniela Domingues

A Conferência é o espaço onde se apresentam propostas e se elencam os temas para avançar neste trabalho de extrema importância à população mais vulnerável do Município Dentre as presenças que palestrou no evento do professor aposentado Valdoir Dutra Lira- presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Alegrete.