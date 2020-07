Conferência Web marca posse do novo Conselho Municipal de Cultura

Compartilhe









A Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer via Diretoria de Cultura realizou na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, a posse do Conselho Municipal de Política Cultural de Alegrete, gestão biênio 2020/2022, via webconferência, respeitando os protocolos de distaciamento e a legislação Estadual e Municipal. O CMPC e um orgão de representação paritária, isto é constituído pares iguais de representantes da Sociedade Civil e Administração Municipal, totalizando 40 conselheiros entre titulares e suplentes, assim representando a cooperação da comunidade na gestão das políticas culturais local junto a Administração Municipal.

A formação do Conselho é constituída pelos segmentos e representantes a seguir:

I – Representantes da Administração Pública:

1. Gabriela Toledo Marçal (titular) e Andréa Motta de Oliveira (suplente) – Diretoria de Cultura;

2. Aliriane Ferreira Almeida (titular), Valéria Appratto Dornelles (suplente) – Biblioteca e Arquivos Públicos;

3. Romário Dias Roland (titular), Julia Rodrigues Flores (suplente) – Museus

Públicos;

4. Marcia Iara da Costa Dornelles (titular), Valesca de Souza Machado (suplente) – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

5. Diego Pereira Fagundes (titular), Paulo Rodrigues de Freitas Faraco (suplente) – Gabinete do Prefeito;

6. Gabriela Trindade Gonçalves Segabinazzi (titular), Silvio Dias Guedes (suplente) – Secretaria de Meio Ambiente;

7. Caroline Freitas Figueiredo (titular) e Elena Beatriz Zacarias Auzani (suplente) – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

8. Alison da Silva Silveira (titular), Luiza Perin Aurélio (suplente) – Secretaria de Administração;

9. Sandra Severo de Souza Kulmann (titular), Eduardo Guedes Mazzucco

( suplente) – Secretaria de Planejamento;

10. Luis Carlos Duarte Rodrigues ( Titular), Sandra Regina de Souza Correa

(Suplente) – Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania;

II – Representantes da Sociedade Civil:

1. Ruana Schlottfeldt Marini (titular) Zilá Leite de Oliveira (suplente) – Artes visuais e plásticas – pintura, desenho, gravura, escultura, artesanato artístico e artes gráficas, grafite e fotografia;

2. Paulo Cesar Fagundes do Amaral (titular), Illgner Dorneles Miller( suplente) – Artes cênicas e audiovisual – teatro, circo, cinema e televisão;

3. Fernanda Bitencourt Kummer (titular), Aline Brum Paim (suplente) – Dança;

4. Marco Antonio Souza Saldanha Junior (titular), Mirian Vasconcelos Antunes (suplente) – Tradição e Folclore – Movimento Tradicionalista Gaúcho;

5. Merlen da Luz Alves (Titular), Kézia Leticia da Silva Lôbo (suplente) – Produção Literária e Pensamento e Memória – contempla todos os estilos de produção, arquivo, bibliotecas, leitura e livro;

6. Luciano Sabino Leães (titular), Homero Corrêa Pires Dornelles (suplente) – Patrimônio Material -bens materiais, educação patrimonial e museus privados;

7. Tanandra dos Santos (titular) Fernando Luiz da Silva e Silva (suplente) – Patrimônio Imaterial – Afrodescendentes, Culturas Indígenas, Quilombolas, Culturas Populares, Lendas, Festas e Ritos;

8. Maria Cristina Ramos Aurélio (titular), Gerson Itamar dos Santos Rodriguez (suplente) – Música;

9. Marli Leivas (titular), Jeoceana Teixeira Neves- Carnaval – Escolas de samba, Associações e Cadeia produtiva do carnaval;

10. Kauê Vargas Sitó (titular), Andressa de Castro Silva – Comunicação, tais como a internet, os sites de redes sociais, as tecnologias, games, tablets, arte digital em geral.

Os representantes foram saudados pela secretária Márcia Dorneles e receberam a posse do prefeito Márcio Amaral, que destacou a importância da representatividade cultural nas suas diferentes manifestações e do valor da disponibilidade dos conselheiros em compor este grupo de trabalho que será decisivo na destinação da verba oriunda da Lei Emergencial da Cultura, popularmente conhecida, como Aldir Blanc.

Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: DpCom/PMA