Confira a nova antecipação da 2° dose da Pfizer

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que, a partir desta segunda-feira,13, continua a antecipação da vacinação com a 2ª dose da vacina do laboratório PFIZER. A SMS também divulga o cronograma da 2ª dose em atraso.

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório PFIZER para o período de 13/09 a 15/09:

– Agendados para 21 de setembro devem comparecer no dia 13 de setembro, segunda-feira, no PAM, CSU, UBS Piola, UBS Rondon, UBS Boa Vista, UBS Jesus F. Pereira, UBS Nova Brasília, UBS Vila Nova, UBS Cruz, UBS Promorar e UBS Dr. Romário;

– Agendados para 21 de setembro devem comparecer no dia 14 de setembro, terça-feira, no PAM, CSU e UBS Vera Cruz.

– Agendados para 27 e 28 de setembro devem comparecer no dia 15 de setembro, quarta-feira, no PAM, CSU, UBS Rondon e UBS Vera Cruz.

Conforme a SMS, no final da tarde apenas serão abertos frascos para a vacinação caso haja o número suficiente de pessoas para a aplicação de todas as doses contidas no frasco.