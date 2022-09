Confira a programação definitiva da Feira do Livro de Alegrete

Promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, o evento terá como patrono o escritor Marcelo Rocha e homenageará a autora Rosane Castro, a musicista Iracema Marconato e poeta Laci Osório (In memorian).

Com o tema “Ler é Dar Vida a Imaginação”, a Feira terá, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais. Juntamente com a atividade, acontecerá o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete (3 e 4/10), o I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul (7/10). Todas as atividades acontecerão no largo e no ambiente interno do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

O escritor e professor Marcelo Rocha finalmente será o patrono da Feira do Livro de Alegrete. Ele já foi “Escritor Homenageado”, palestrante, e, por aqui, lançou todas as suas obras. Rocha encontra-se entre os principais nomes da literatura gaúcha, com premiações como o Açorianos (principal prêmio da literatura gaúcha) e a indicação ao Jabuti (principal prêmio da literatura nacional).



Marcelo Rocha já esteve radicado em Alegrete, quando foi professor da Uergs e professor e coordenador do Curso de Letras da URCAMP. Hoje, dá aulas na Universidade Federal do Pampa – Unipampa.

Uma escolha feliz, para um autor de enorme qualidade e com fortes laços com Alegrete e a Feira de Livro.

Outros nomes também foram definidos. O homenageado “in memorian” será ninguém menos do que Laci Osório, o emblemático poeta que mais lindamente cantou o Rio Ibirapuitã, em versos antológicos. Em sua autoria, possui mais de uma dezena de livros. Elvio Vargas, que já foi patrono da Feira do Livro, conta que Laci foi “contemporâneo do Mário Quintana e sua temática era social, sendo um dos primeiros poetas gaúchos a escrever poemas dedicados à ecologia. Ainda que pouco conhecido da maioria dos leitores, ele deixou uma bela obra povoada de imagens, com uma rara musicalidade”.

A Feira terá como homenageada Rosane Castro, narradora de histórias e produtora cultural. No seu extenso currículo, a graduação em Letras pela Universidade Luterana do Brasil – Ulbra, e pós-graduação em História e Cultura Indígena e Africana. Rosane também é graduada em Literatura Infantil e Juvenil pela UCS (Universidade de Caxias do Sul). Atualmente, cursa Psicologia e Terapias Integrativas. Atua em projetos culturais, sociais e pedagógicos nas organizações públicas, privadas e organizações não governamentais. Um nome e uma obra que oportunizarão aos alunos uma imersão magnífica nós livros infantis.



A cultura e a arte popular também serão valorizadas de forma muito afetiva na Feira do Livro, com a escolha de Iracema Marconato como homenageada especial. Trata – se de uma poetisa e gaiteira conhecida por apresentar seu trabalho em diferentes eventos do município.



Confira abaixo a programação completa desta edição do evento:

41º Feira do Livro de Alegrete

De 4 a 9 de outubro de 2022

Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek



Confira os espaços da Feira do Livro e agende-se:



Espaço destinado a livrarias, editoras e universidades. Localizado no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Lonão das ideias

Espaço destinado às apresentações, contações de histórias, palestras, bate papos e lançamento de livros. Localizado no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Espaço oficinas

Espaço destinado a bate papos, oficinas, painéis e roda de conversa. Localizado na Biblioteca Pública Mario Quintana (Área Infanto-juvenil e adulta)

Auditório do centro cultural

Espaço destinado a palestras, seminários e exposições.

Mostras e rabiscos

Espaço destinado a exposições literárias e de artes plásticas. Localizado no Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Programação oficial

Dia 4 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

Lonão de ideias

19h – Abertura Oficial da 41ª Feira do Livro de Alegrete

Dia 5 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

10h às 12h – Lançamento de e-book – Alunos do 6º ano da Escola Freitas Valle

Lonão de ideias

9h às 17h – Cicerone Cultural – Marcos Caye / Santa Maria

10h – Bate papo com o Patrono: “Literatura e Histórias de Leitura” – Marcelo Rocha / São Borja, e após lançamento do livro “Toda a Chuva”

11h – Apresentação das escolas

12h30 – Contação de histórias para os polos – Rosane Castro / Cachoeirinha

14h – Apresentação das escolas

15h – Contação de histórias – Rosane Castro / Cachoeirinha

15h30 – Contação de histórias – Lúcia Tucuju / RJ

16h – Apresentação das escolas

18h – Lançamento de livros

19h – Recital Poético “Laci Osório – Da ecologia ao social” – Sociedade Literária Rui Neves

20h – Espetáculo “Eu, Pessoa e outros eus” – Jairo Klein / POA



Espaço oficinas

9h – Oficina de contação de histórias com temática indígena – Lúcia Tucuju / RJ

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 16 anos.

Dia 6 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

Lonão de ideias

9h às 17h – Cicerone Cultural – Marcos Caye / Santa Maria

9h – Apresentação das escolas

10h – Roda de conversa diversidades na literatura – Lilian Rocha / POA e Lúcia Tucuju / RJ

11h15 – Apresentação das escolas

14h – Apresentação das escolas

15h – Contação de histórias – Rosane Castro / Cachoeirinha

16h – Apresentação das escolas

18h – Lançamento de livros

19h – Apresentação musical – Iracema Marconato (Homenageada especial)

19h30 – Performance Poética – Poetas Vivos / POA

20h – Apresentação “Guerreiro Poeta/Ritmo e Poesia” – Cachoeirinha



Espaço de oficinas

9h – Oficina de contação de histórias – Rosane Castro / Cachoerinha

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Infanto-Juvenil)

Classificação etária: A partir dos 16 anos.

9h – Oficina de contos – Marcelo Rocha / São Borja

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 14 anos

14h – Oficina Literária “A escrita de mulheres negras” – Lilian Rocha / POA

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 14 anos

Dia 7 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

Lonão de ideiais

9h às 17h – Cicerone Cultural – Marcos Caye / Santa Maria

9h40 – Espetáculo musical “Aventura das Letras” – Nosso Amiguinho

10h – Performance Poética – Poetas Vivos / POA

10h30 – Apresentação “Guerreiro Poeta/Ritmo e Poesia – Cachoeirinha

11h – Apresentação musical – Iracema Marconato (Homenageada Especial)

12h30 – Espetáculo “A lenda do Baobá e da Hiena” – (Apresentação para os polos educacionais) Laboratório K – Karina Maia / Santa Maria

14h – 14h20 e 14h40 – Espetáculo musical “Aventura das Letras” – Nosso Amiguinho

15h – Espetáculo “A lenda do Baobá e da Hiena” – Laboratório K – Karina Maia / Santa Maria

16h – Apresentação das escolas

18h30 – Roda de conversa Casa do Poeta de Alegrete

Escritores: Élvio Vargas, Alcy Cheuiche, Francisco Di Napoli, Flora Leães, Luiz Carlos Félix de Oliveira, Luiz Afonso Ferreira de Almeida

20h – Líricas Sulinas / POA



Espaço oficinas

9h – Painel “100 Anos da Semana da Arte Moderna” – Kauê Sitó / Alegrete

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 14 anos

14h – Oficina de produção de fanzines e conversa sobre o movimento SLAM – Poetas Vivos / POA

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana

Classificação etária: A partir dos 12 anos



Dia 8 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

Lonão de ideiais

16h – Espetáculo “Fragmentos do Repertório 2022” – Escola de Dança Ballerina

17h – Espetáculo “O Mistério” – Projeto Colorindo Vidas / CApsi Alegrete

17h30 – Suíte coreográfica de Ballet Clássico Divertissement – Ballet Coppélia Luz Alegrete RS

18h – Palco Aberto para artistas alegretenses

19h15 – Acústico com Maninha Pedroso / Alegrete

20h – Show com Aqueles Dois – Zolá Duarte e Giovani / Alegrete

Espaço oficinas

10h – Roda de conversa “Gauchismo líquido: reflexões contemporâneas sobre a cultura do RS – Clarissa Ferreira / POA

Local: Biblioteca Pública Mario Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 12 anos

15h – Roda de conversa “100 anos de José Saramago” – Alexandre Alves, Paulo Amaral, Iolanda Cunha e Kauê Sitó

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 14 anos

16h30 – Roda de Conversa: ‘Literatura, caminho para a liberdade”, Relato sobre o Projeto Cartas de Afeto, realizado no Presídio Estadual de Alegrete – Ana Lúcia Vargas e Merlen Alves / Alegrete

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 14 anos

Dia 9 de outubro

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

Lonão de ideias

16h – Lançamento do FAC – Festival Alegretense da Canção

Autores de Músicas, que já participaram do FAC:

1)Túlio Urach – Duas Caturras

2) Túlio Urach -Enfants

3) Leandro Hartmann – Palavra

4) Leandro Hartmann – Energize

5)Thiago Simon – Samba da Referência

6)Gui Mendes – Nobre Coração de um Avô.

7)Kauê Sitó – Conveniente

8)Ricardo Piageti e Bibiana Carneiro da Fontoura- Zona Leste

9)Ricardo Piageti e Geraldine Brum – Casa de Madeira( Tá Louco)

10)Victor Lobins – Noites de Luar.

11)Nelson Mendes – Qual hora, quanto tempo.

12)Bibiana Carneiro da Fontoura- Verdadeiro Eu

Atividades integradas a feira do livro

I SEMINÁRIO JYKRE KAR – DIÁLOGOS PARA UMA EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL EM ALEGRETE

Dias: 3 e 4 de outubro

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Realização: UNIPAMPA, Sistema Fecomércio Sesc e Prefeitura de Alegrete

Apoio: Núcleo de Cultura da União Operária 1º de Maio, PEABIRU e COMIN

DIA 3 DE OUTUBRO

13h – Credenciamento dos participantes

13h30 – boas vindas e apresentação de vídeos

14h – Palestra: Descolonizando a Educação Escolar: por uma aprendizagem intercultural.

Onório de Moura / Santa Cruz e Sueli Krengre Cândido / Tenente Portela

Mediação: Maria Cristina Graeff Wernz

15h45 – Intervalo

16h – Desafios na educação étnico-racial e os caminhos via parcerias Universidade x Escolas – Neabis

Rodrigo Oliveira Lopes / IFfar Alegrete e Márcio Sônego / IFfar Alegrete e Núcleo de Cultura da União Operária 1º de Maio

Mediação: Onório Moura / Santa Cruz e Diego Severo / IFfar Alegrete e Sesc

19h – Sarau Oliveira Silveira

Mesa sobre a obra do autor e após sarau poético com música

Local: União Operária 1º de Maio

DIA 4 DE OUTUBRO

9h às 11h – Oficinas simultâneas

13h30 às 15h30 – Oficinas replicadas

Local: Unipampa e Centro Cultural

Oficina: O papel das brincadeiras da cultura popular para a Educação das Relações étnico-raciais – Caroline Lima Goulart / POA

Oficina de cestaria indígena – Sueli Krengre Cândido / Tenente Portela e Onório Moura / Santa Cruz

Oficina de Maracá (Arco e flecha) – Vherá Poty / SC

Oficina: Propostas pedagógicas e materiais didáticos para a temática indígena em sala de aula – Kassiane Schwingel/ COMIN

15h30 – Intervalo

16h – Memórias e literaturas para uma educação antirracista

Graciela Ferreira / Alegrete e Lucia Tucuju / RJ

Mediação: Merlen Alves / Alegrete

17h30 : Celebração de encerramento!

I Seminário Internacional do Povoamento Açoriano em Alegrete: 270 Anos de Celebração no Rio Grande do Sul

Dia: 7/10 – Sexta – feira

Local: Auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

8h30 – Abertura Oficial

Apresentação musical com Bibiana Carneiro da Fontoura e Filipi Coelho

9h – Saudação do Diretor Regional das Comunidades do Governo da Região Autónoma dos Açores/Portugal – Dr. José Andrade

10h – O Arquipélago dos Açores: fragmentos da sua geografia, história e cultura – Profª Drª Susana Goulart Costa

14h30 – O Rio Grande do Sul no século XVIII: um cenário de desafios para os açorianos – Paulo Estivalet Flores Pinto

15h30 – Açorianos no Rio Grande do Sul: história, geografia e cultura – Profª Drª Véra Maciel Barroso

18h Gaúcho Açoriano ou Açoriano Gaúcho?– Régis Albino Marques Gomes

19h – Açorianos em Alegrete: 211 anos – Prof. Homero Corrêa Pires Dornelles

……

Informações: 55 999866262

Certificação de 10 horas.

GUIA PROGRAMAÇÃO FIXA

CINE 8D

Trata-se de uma simulação que dura cinco minutos em que os convidados experimentam diferentes sensações ao longo do filme. Além do óculos para ver as imagens em terceira dimensão, os espectadores podem sentir vento no rosto, respingos de água, cadeiras que se movimentam e até mesmo cheiros.

MOSTRAS E RABISCOS

Mostra Literária Paulo Leminski

Foi um dos poetas mais importantes de sua geração. Sua poética extremamente popular, apresar de profunda e complexa, atrai leitores ainda hoje. A mostra, que tem 16 banners, é um pequeno apanhado de sua produção

De 4 à 8/10

Hora: 9h às 20h

Exposição Sensações o significado das cores

Capsi Alegrete

De 5 a 8/10

Hora: 9h às 20h