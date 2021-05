Confira a promoção em dobro “Olhar de Mãe” do Mercadão dos Óculos

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

No Mercadão dos Óculos, as promoções são de tirar o fôlego e quando se trata de homenagear aquelas que não medem esforços para nossa felicidade, aí a Promoção precisa ser mais que especial. É por isso que para o Dia das Mães, a rede de óticas que mais cresce no país, lança promoção em dobro “Olhar de Mãe”.

Acompanhe:

Super Oferta de óculos de sol para presentear sua mãe, avó, sogra, amiga ou você mesmo!

Várias opções com até 50% de desconto, incluindo as grifes Rayban, Sabrina Sato e Gant!! E claro, toda linha exclusiva do Mercadão dos Óculos !!

Aproveite!!

* Marca própria com 30% de desconto à vista ou parcelado;

* Peças selecionadas com 50% de desconto à vista;

* Grifes com 20% de desconto à vista e 15% à prazo.

E para esta semana tem promoção especial no Mercadão dos Óculos!

Na compra de seus óculos completo (armação e lente) você leva um lindo óculos de sol de graça.

São várias opções para você escolher e se apaixonar! No Mercadão DOS Óculos você cuida da sua saúde visual, comprando lentes dos melhores laboratórios com qualidade e preço justo.

E ainda leva brindes incríveis para presentear quem você quiser.

Não deixe de participar!

As promoções são válidas até dia 08 de maio!

Mercadão dos Óculos, um verdadeiro “Olhar de Mãe”!

Ambiente protegido para atender seus clientes com segurança.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete