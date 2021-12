Confira algumas dicas para atenuar os efeitos causados pelos fogos de artifício no seu pet

No entanto, em razão da pandemia da Covid-19, ao menos 23 capitais brasileiras anunciaram que não farão festas para celebrar a virada de ano. No entanto, a tradicional “queima de fogos” ficou mantida em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Florianópolis, por sua vez, que também teria queima de fogos, anunciou no dia 20 de dezembro o cancelamento do evento.

Este assunto envolvendo a queima de fogos dá o que falar. Isso porque muitos animais de estimação, principalmente cães e gatos, costumam se incomodar com o barulho das bombas no final do ano. Segundo veterinários, os cachorros escutam quatro vezes mais do que os humanos. Dessa forma, por ter a audição mais sensível, sofrem muito com sons altos. O estresse ocasionado pelos barulhos pode levar o animal a fugir de casa, a desenvolver problemas psicológicos ou até mesmo, em casos extremos, levar a um mal súbito.

O cuidado deve ser redobrado com os animais de estimação que possuem predisposição a terem problemas cardíacos. Diante dessa situação, a Unidade de Vigilância de Zoonoses de Maceió elaborou dicas para que os tutores de pets possam amenizar o sofrimento dos seus bichinhos. Antes de apresentá-las, é importante se ater a alguns cuidados básicos, como: fechar os portões para o animal não fugir, utilizar calmantes caseiros (chás de camomila, de lavanda e de valeriana) – administrados com cautela. Na sequência, apresentamos dicas para diminuir o estresse dos pets com os fogos de artifício.

Abrimos a lista com uma dica crucial: fechar todas as portas e janelas da casa, a fim de abafar o som vindo de fora. Além disso, é fundamental levar o animal para um local da casa onde ele se sinta seguro e entretido, pois, lá, ele poderá se distrair e não prestar atenção no barulho das bombas. Outra dica importante é para quem tem telas de proteção nas janelas da residência: fiquem de olho nelas durante a queima de fogos.

Também, principalmente para os bichinhos que ficam bastante estressados no réveillon, é interessante colocar um chumaço de algodão nos ouvidos. Agora, se você quiser dar um calmante para o pet, consultar um veterinário é imprescindível, pois a dosagem inadequada pode acarretar em efeitos colaterais. Por fim, para prevenir, em caso de uma possível fuga, colocar uma coleira com os dados do animal é uma excelente alternativa.

João Baptista Favero Marques