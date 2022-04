Confira as linhas e horários do transporte coletivo no feriado e final de semana

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa as linhas e horários do transporte público municipal que estarão disponíveis nesta sexta-feira, 15, feriado nacional, e nos dias 16 e 17 de abril, incluindo domingo de páscoa.

Sexta – Feira Santa (15/04/2022 – Feriado) / será realizada somente uma volta em cada turno.

– Prado x Santa Casa // Terminal x Nova Brasília – Pela manhã, às 7h – à tarde 13h30 / 19h30.

Sábado (dia 16/04/2022)

– Execução normal de todas as linhas e horários no turno da manhã e tarde.

Domingo de Páscoa (dia 17/04/2022)

– Vera Cruz x Dr. Romário (Sepé Tiarajú e Saint Pastous) – das 6h30h às 9h20, com retorno das 11h30 às 14h20.

– Piola x Vila Nova – das 6h50h às 9h, com retorno das 11h às 14h.

– João XXIII x Nova Brasília (atendendo o bairro Caverá) – das 6h às 9h, com retorno das 11h às 14h.

– Prado x Santa Casa – das 6h30h às 9h20, com retorno das 11h30 às 14h20.

A capacidade de usuários dentro dos veículos deve respeitar o percentual definido pelo Sistema 3As de Monitoramento, de acordo com o Protocolo Específico do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sob o Decreto Estadual n° 55.882/2021 e suas posteriores alterações, sendo possível a disponibilidade de uso de veículos para reforço e atendimento da demanda, além da exigência da continuidade do uso de máscaras, conforme Decreto n° 276/2022.