Confira as vagas de emprego ofertadas pelo Sine em Alegrete nesta quarta-feira

A Agência FGTAS/SINE de Alegrete está com diversas vagas de empregos disponíveis.

Entre as vagas abertas estão a de pintor com experiência comprovada na carteira de trabalho, técnico ambiental com experiência, farmacêutico e padeiros.

Também é possível se candidatar as vagas para instalador de cabo de redes e telefônico. Há vagas para motorista do munk com experiência e a contratação de mecânicos de máquinas pesadas para cidade de Uruguaiana. O Sine abriu oportunidades de trabalho para operador de retroescavadeira com experiência comprovada na CTPS.

Interessados nas vagas podem enviar currículo para o email: [email protected] , ou agendar seu atendimento indo até a agência com carteira de trabalho e currículo.

A Agência FGTAS/SINE em Alegrete funciona na Praça Getúlio Vargas no centro administrativo Renato Jaques, o horário de atendimento é das 8h30min até o meio-dia e à tarde das 13h30min às 17hs.

É necessário um prévio agendamento através dos telefones: 3421 1725 ou (51) 997257035

Júlio Cesar Santos