Confira como será a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta terça-feira, 16, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs. Confira os grupos e locais.

Alegretense, criminalista de projeção nacional, é doutor em direito

1ª Dose:

Não dispomos de vacina para aplicação de 1ª dose, para nenhum grupo.

Tipo de Vacina: Laboratório PFIZER – ANTECIPAÇÃO.

Público Alvo: Pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 21 de setembro.

Locais de Vacinação: Todas as Unidades Básica de Saúde (com salas de vacinas).

Tipo de Vacina: Laboratório Astrazeneca / Fiocruz – ANTECIPAÇÃO.

Público Alvo: Pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 21 de setembro.

Local: PAM e Centro Social Urbano.

Tipo de Vacina: Laboratório BUTANTAN

Público Alvo: Pessoas com data de vacinação para o dia e/ou atraso.

Local: Somente na ESF Bento Gonçalves / PAM.

Brigas entre mulheres e esfaqueamento de outra marcaram o fim de semana no Parque dos Patinhos

3ª Dose – Reforço.

Público Alvo: Idosos com 60 anos e mais (intervalo de 06 meses após a 2ª dose -D2), para imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/Aids – mediante atestado ou exame comprobatório (intervalo de 28 dias após a 2ª dose -D2) e Profissionais de Saúde com vínculo em estabelecimento de saúde humana.

Local: Todas as Unidades Básica de Saúde (com salas de vacinas).

Horário de Vacinação: Apartir das 08h30 nas salas de vacinas das UBS, durante seus horários de funcionamento e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.

A sala de vacinas do PAM, não fecha ao meio-dia.