Confira como será o plantão da Defensoria Pública do RS no carnaval

O atendimento na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) terá mudanças no carnaval. Na segunda e terça-feira (dias 15 e 16), não haverá expediente normal. No dia 17 de fevereiro (quarta-feira de cinzas), o expediente será das 13h às 19h.

Nos dias 15 e 16, valerá o regime de plantão que atualmente funciona aos finais de semana no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA) e na Área Judiciária da Polícia Civil, em Porto Alegre. Da mesma forma, também haverá escala de sobreaviso para manifestação nos autos de prisão em flagrante, em todo o Rio Grande do Sul.

Até o dia 28 de fevereiro, a DPE/RS seguirá no horário de verão. Nas sextas-feiras, o trabalho inicia mais cedo, às 8h, e se estende até as 15h. Já nas segundas-feiras, o expediente inicia às 12h e se estende até as 19h. Entre terça e quinta-feira, o horário é normal, das 9h às 18h.

O horário de atendimento da instituição voltará ao normal no dia 1º de março, sendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h.