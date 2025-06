Confira os eventos deste fim de semana em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste fim de semana, em Alegrete, mais uma programação de eventos vai abranger diversos segmentos da sociedade. Em virtude da enchente que atinge o Município, algumas atividades que estavam marcadas foram remarcadas.

No fim de tarde, a carreta Brinca D+ estará circulando pelas ruas da cidade. Nos últimos dias, um público bem considerável pôde desfrutar da estrutura e da animação dos integrantes do veículo de entretenimento e promete agitar ainda mais neste fim de semana em Alegrete. O Circo Fantástico está em seus últimos dias no “Baita Chão” e estará realizando mais sessões a partir das 18h em frente ao Stock Center.

No sábado à noite, no Baita Chão Eventos ocorre o “Tri Bailão”. Com Novos Garotos, Temperado a Gaitaço e Breda Diferenciado, o show promete agitar o público em mais uma atividade em solo alegretense. A festa começa a partir das 23h30min.

Ainda no sábado, é bem tradicional em Alegrete, os bares serem um grande ponto de atração nas noites do Município: Friends, Resenha Bar, Blackout LoungE & Bar e os movimentados bares da rua gastronômica.

No domingo, diversas atividades como futebol, futsal e outros eventos, foram cancelados em virtude das fortes chuvas que estão assolando Alegrete e causando mais uma enchente.