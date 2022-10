Confira quem são os contemplados com as 94 matrículas fundiárias do bairro Sepé Tiarajú

As Secretarias de Infraestrutura e de Planejamento, divulgam a lista com as 94 matrículas fundiárias do bairro Sepé Tiarajú, que ocorrerá na próxima quarta-feira, 26, a partir das 19h, na escola Emílio Zuñeda.

A seguir, a lista com as matrículas:

1. Abner Naele Pereira Bianchi

2. Adão Santamarino Dorneles

3. Adela Noemi Lima Da Rocha

4. Adriele Guarize Almirão

5. Alessandra De Mendonça Soares

6. Aline Saraiva Bilheri

7. Alissandra Garcia Dorneles

8. Ana Cristina De Souza Barbosa

9. Ana Isalete Fernandes Oliveira

10. Antonio Neri Dias De Carvalho

11. Antonio Oriovaldo Pedrozo

12. Bolivar Figueira Rocha

13. Carlos Rogerio Garcia Cardoso

14. Celso Fortes Francisco

15. Cintia Vieira Cezar

16. Claudia Jaqueline Bitencourt Souza

17. Claudia Suzana Dos Anjos Gonçalves

18. Cristiano Lixinski

19. Daiana Ildene Dias Cardoso

20. Djanira Da Silva Cardoso

21. Eli Bassan Oliveira

22. Evaldo da Cruz Pedroso

23. Fernanda Cristiane Britto Moraes

24. Geiss Maria Vieira Duarte

25. Geni Terezinha Atagabetia Saldanha

26. Gloria Nacidir Da Rosa Moraes

27. Iara Zinelli Felipeto

28. Igor Dorneles Da Rosa

29. Ilda Maria Santos Dos Santos

30. Irene Terezinha Da Silva Lucas

31. Isaias Aguilar Medeiros

32. Ivanis Terezinha Gonçalves Nunes

33. Jane Beatriz Magalhaes Escarrone

34. Jeancarlo Brasil Scartazzini

35. Jeferson Duarte Dorneles

36. João Cleber De Freitas Souza

37. João Tenedini

38. Jose Crescêncio De Moura

39. Jose Doreni Da Silveira Lima

40. José Luiz Magalhães Escarrone

41. Jurema Alexandra Silva Da Rosa

42. Lauri Ceni Rodrigues Severo

43. Lisneia Anacleto Pinheiro

44. Liziana De Mello Silveira

45. Luis Carlos Vicosa De Souza

46. Manoel Valdir Saraiva Vieira

47. Marcia Nair Dias Da Silva

48. Marciorides Silva De Lima

49. Maria Aires De Mendonça

50. Maria Aparecida Castello Blanco

51. Maria Erenita Ferreira

52. Maria Izabel Betim Machado

53. Maria Lúcia Mendonça Soares Bica

54. Maria Terezinha Botelho

55. Maria Terezinha Dos Santos Oliveira

56. Marta Rozana Lopes Silva

57. Michele Neimayer Vargas Marques

58. Milton Cunha Da Silveira

59. Mirian Cristina Freitas Dos Santos

60. Mirta Soares Carvalho

61. Moacir Silva De Lima

62. Nara Eleusa Silveira Alves

63. Nara Simone Flores Santana

64. Nely Dias Severo

65. Olga Edy De Almeida Franklin

66. Pamela Correia Barreto

67. Patricia Franco Mendes

68. Paulo Bilhalva Dos Anjos

69. Paulo Cesar Santos Vargas

70. Paulo Isnar Anacleto Teodoro

71. Paulo Roberto Aurelio De Souza

72. Paulo Roberto Molinari Dos Santos

73. Pedro Moacir Quirino Da Silva

74. Regina Aparecida Gomes Pereira

75. Renira Da Costa Pires

76. Roberto Carlos Magalhaes Escarrone

77. Rosemeri Sauceda Pedroso

78. Rosseli Da Silva Arebalo

79. Rozieli Da Silva Severo

80. Sandra Beatriz Martins Soares

81. Sandra Mara Da Silva Hypolito

82. Santa Eliza Pereira Gonçalves

83. Santa Ema Gonçalves Vieira

84. Sheron Da Costa Fagundes

85. Sidiclei Zacarias Borges

86. Sirlei Lopes Gomes

87. Tania Maria da Cruz Pinto

88. Tania Regina Dias Garcia

89. Tania Regina Guarize Vieira

90. Tanise Silva Da Cunha

91. Terezinha De Fatima Marquesan

92. Valdenir Moreira Felipetto

93. Vanir Vieira Cezar

94. Zelma Gonçalves Arenguis