Confirmado o segundo caso da Dengue contraído em Alegrete

Segundo apurado pelo PAT, ele já havia positivado no teste rápido IGG. Desta forma, foi coletado material e enviado para o Lacen em Porto Alegre. O resultado, infelizmente, corroborou com o primeiro o que confirma ser o segundo caso autóctone na cidade e, no estado, já foram registradas nove mortes em decorrência da doença.

Agora são dois casos positivos contraídos em Alegrete e mais três casos positivos importados, assim como, cerca de 20 notificações de suspeita da doença. No total, somando os casos importados e os contaminados na cidade, já são cinco casos confirmados de dengue, neste ano até então. Nestes casos, as equipe do setor de vetores vai até o endereço e adjacências e realiza uma limpeza, o que chamam de varredura.

É importante alertar para o perigo da dengue, que está cada vez mais alarmante em todo o país. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e seus sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, além de manchas na pele e náuseas.

Para evitar a propagação da doença, é fundamental que as pessoas adotem medidas de prevenção, como o uso de repelentes, a eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes que possam acumular água parada, e a utilização de telas nas janelas e portas. Além disso, é importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da doença e busquem ajuda médica o mais rápido possível, para que o tratamento seja iniciado imediatamente e os riscos de complicações sejam reduzidos.

Portanto, é fundamental que todos se conscientizem sobre a importância de prevenir a dengue, adotando medidas de prevenção e buscando ajuda médica em caso de suspeita da doença.

De acordo com Marco Dorneles, assessor técnico estatístico da SMS, o Aedes é responsável por ser um vetor intermediário de até quatro patologias, acrescentando que as três principais são: Dengue, Zika e Chikungunya (que teve somente um caso confirmado no município – “importado”, no ano de 2016).

A Secretaria de Saúde criou um Comitê intersetorial, para monitoramento e ações no combate das arboviroses, onde há: Defesa Civil, demais Secretarias do Município, Exército, Vigilância Sanitária, UABA, Bombeiros, Vigilância Epidemiológica entre outros.