Confirmados mais de 2 milhões de reais para pavimentação de ruas em Alegrete

Orçamento do Município sempre é um tema bastante importante e complexo. De acordo com o Prefeito Márcio Amaral para 2021, o projetado é de 263 milhões. Porém, esse valor considerando folha de pagamento e outros pagamentos obrigatórios se torna muito engessado o que fica evidente a relevância das emendas parlamentares e também os investimentos que ocorrem através de projetos especiais. Atualmente, segundo o Prefeito, se o Município pudesse buscar um investimento alto, estaria habilitado pois a capacidade de endividamento, hoje é de 52 milhões, diferente de dois anos atrás que era apenas 19 milhões. Essa questão se refere ao comprometimento relacionado à Lei de responsabilidade fiscal que não pode ultrapassar a 53% da folha de pagamento.

Mesmo assim, o Prefeito ressalta a importância das emendas parlamentares para o Município e fala de algumas carências como a necessidade de um ginásio de esportes, a efetivação do projeto que está pronto do Parque Linear, na Zona Leste, além de uma segunda ponte ligando a região central à Zona Leste, a duplicação da Avenida Caverá e a pavimentação da Avenida Ibicui até a ERS 377.

Entretanto, anunciou que já está assegurado um dos maiores valores destinados através de emendas parlamentares para o Município.

Na última semana do prazo final para a realização do cadastro, antes do período eleitoral, uma emenda do Deputado Federal, Afonso Motta, foi confirmada para o Município. O montante dessa emenda é de 2 milhões de reais, para pavimentação de vias.

O gestor municipal citou que foi realizado um acordo com os vereadores e a metade do valor será aplicado em vias apontadas pelo legislativo e a outra metade está certa para a Avenida Brás Faraco, onde a irregularidade do calçamento se assemelha à rua Daltro Filho antes da pavimentação. É uma via importante, de bastante fluxo, e o asfalto deverá ligar a Avenida Integração que faz parte do Projeto Regalado. A informação foi de que o vereador Moisés Fontoura indicou a rua Emílio Alabi(Macedo), vereadora Firmina Fuca – Alonso Medeiros (Cohab Restinga), vereador Antônio Monteiro – José Carvalho Portela(Novo Lar).

Esse valor é significativamente relevante pois as emendas variam de 250 a 500 mil.

Márcio ainda falou dos desafios para 2021, pois a partir de janeiro, com o fim do auxilio emergencial, 10,5 milhões deixarão de ingressar na economia de Alegrete. Reflexo imediato para famílias e comércio.

Além disso, o prefeito também citou a preocupação em relação à estiagem anunciada, um outro fator importante no aquecimento da nossa economia, pois o agronegócio é o grande propulsor na geração de riquezas.