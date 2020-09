Confraria da Praça Nova faz replantio de muda de angico em homenagem ao eterno confrade Ascânio

Compartilhe









A Confraria da Praça Nova realizou na última segunda feira (22), o replantio da muda de angico em homenagem ao eterno confrade José Ascânio Moura Vilaverde.

Ascânio foi um grande batalhador e incentivador da Confraria da Praça Nova, e junto com o arquiteto Adolfo Grillo projetaram o tão sonhado Pergolado na Praça Nova que acabou não saindo do papel.

Homenagem ao parceiro que partiu no trágico acidente na BR 290

O ato em memória ao alegretense ocorreu em plena praça, onde o deputado federal Paulo Pimenta, destinou uma verba para revitalização do local, incluindo a construção do Pergolado.

As obras de revitalização estão sendo realizadas em parte com a verba do Deputado, e contrapartida da prefeitura. Os confrades dizem que é uma incógnita a construção do Pergolado, e no intuito de não deixar em branco essa ideia, que era desejo do homenageado, a Confraria resolveu replantar um pé de Angico, que foi plantado no ano passado, a fim de manter viva a memória do confrade.

Sem poder fazer festa, Centenária recebeu homenagem no sistema Drive thru

“O Ascânio sempre esteve à frente de movimentos culturais, sociais, políticos e ligados aos sindicatos de classe. Nossa homenagem de hoje, embora singela, contribui para que várias outras iniciativas em favor da cidade sejam implementadas, assim como ele defendia. Esperamos que todos companheiros dediquem parte de seus tempos para regar e cuidar desta muda que tem um forte significado para todos”, destacou o confrade José Airam Baialard Vasconcelos.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução