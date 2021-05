Confraria das Belas completa três anos

Compartilhe















Neste da 2 de maio a Confraria das Belas está completando três anos.

Com a pandemia, há mais de um ano as reuniões foram suspensas, mas o contato através do grupo no whatsApp se mantém. A idealizadora da confraria, Tatiana Rigol, em um clima muita saudade, conversou com a reportagem para descrever a importância que a Confraria tem para cada um das “Belas”. “Somos 15 mulheres, amigas e parceiras. O início foi apenas um jantar, mas depois os encontro tiveram proporções que culminaram em jantares temáticos. Em cada data comemorativa, como Dia do Gaúcho, Festa Junina e tantas outras, o cardápio era referente ao tema. Também nos vestíamos de acordo. Sempre de forma muito alegre, muita diversão e descontração. Às sextas-feiras, nossa agenda já tinha o espaço cativo dos nossos encontros. Com a pandemia, isso se tornou complicado e depois devido às restrições, ficamos com nossos contatos restritos ao grupo no Whats. Mesmo assim, nos falamos diariamente e estamos felizes pela data e com a esperança de que tudo passe logo e possamos voltar a nos encontrar’ – acrescenta.

Tatiana é a fundadora e anfitriã da Confraria. Ela acrescentou que a data é muito relevante para todas, pois o grupo também auxiliou neste período de incertezas e pandemia. “Nossos encontros sempre foram uma terapia. Estou com muita saudade de todas”- conclui.

