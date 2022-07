Confraria vai entregar Pergolado na Praça Nova

Neste dia 23 de julho, a Confraria da Praça Nova, vai finalmente conseguir atingir um de seus objetivos com o grupo de ocupação de espaço público.

José Airan Baialardi Vasconcelos diz que vão entregar para a comunidade alegretense, o mobiliário urbano denominado Pergolado.



A Confraria da Praça Nova começou a construir sua história a partir de março de 2002 (data que coincide com o transplante de uma palmeira imperial para a construção do novo Posto da Praça Nova), quando três amigos, Manoel Ribeiro, José Ernesto Grisa e Zefinha Acosta, combinaram alongar as conversas e comentários pós jogos das sextas-feiras.



Vários amigos participam de confraternizações no passeio público, entre a Praça, o bar, um palco, uma árvore Uva do Japão, um terreno (baldio e imundo), uma faixa de identidade, uma bandeira do Colorado e um abrigo da parada de ônibus.

Em 2015 surgiu a ideia de projetar o Pergolado, como um equipamento urbano de contemplação, que seria doado a comunidade.

Ao meio dia de sábado, a Confraria da Praça Nova, apesar de todos percalços e solavancos, finalmente conseguirá atingir um de seus principais objetivos como grupo de ocupação de espaços públicos.

“Assim como nossa resistência e persistência Antifascista, nunca esmorecemos diante de tantas perseguições e contrariedades orquestradas, passo a passo fomos desobstruindo obstáculos, conscientizando a população do verdadeiro objetivo cidadão de nosso agrado a comunidade e ao invés de calar vozes e impressões venais, fincamos postes no solo sagrado da Praça famosa e gravaremos em definitivo o nome do confrade e companheiro Engenheiro José Ascanio Villaverde Moura, que enquanto esteve entre nós, planejou e deixou traçado um Norte para nosso porvir. Em nome dele, dos amigos que infelizmente já nos deixaram e de nossos ideais de cidadania, sigamos na luta e que o povo faça do Pergolado o que tem de ser feito, ocupe-o sem restrições ou autorizações” – descreve.

Esse ato de entrega do Pergolado, vai ser realizado ao Prefeito Márcio Fonseca do Amaral.