Congestionamento na Ponte Borges de Medeiros após morte na Avenida Ibicuí; BR-290 é alternativa para evitar filas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O fluxo de veículos no sentido bairro-centro e vice-versa, tornou-se lento, gerando engarrafamento em na principal via de acesso à área central e Leste. Como alternativa, a orientação da Guarda Municipal e a rota pela BR-290. O tráfego na Avenida Ibicuí será liberado após os trabalhos da perícia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações apuradas com a Brigada Militar, o atropelamento ocorreu nas imediações da rotatória que dá acesso à rua Leona Arnoud. O condutor de uma Ford F-1000 relatou que trafegava pela Avenida Ibicuí no sentido zona leste–centro quando um pedestre teria atravessado repentinamente a pista, impossibilitando a frenagem a tempo de evitar a colisão.

A vítima, identificada como Valdemar da Silva, popularmente conhecido como “Funcho”, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele teria batido a cabeça com o impacto. O reconhecimento inicial foi feito por vizinhos que o conheciam do bairro Nilo Soares Gonçalves, onde residia, e posteriormente pela própria família. O motorista ficou visivelmente abalado após o acidente.

A Brigada Militar isolou a área para preservar a cena até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que deram início aos procedimentos legais e de investigação do caso.