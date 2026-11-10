Congresso de adolescentes da Assembleia de Deus reúne multidão em Alegrete

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, Alegrete foi palco de um grande encontro de fé, comunhão e adoração a Deus: o IV Congresso de Adolescentes de Alegrete, que neste ano teve como tema “Metanoia – Mentes e Corações Transformados”.

O evento reuniu mais de 500 adolescentes, e durante os três dias 2500 pessoas passaram pela igreja, contando com a participação de caravanas vindas de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, entre eles Rosário do Sul, São Gabriel, Quaraí, São Francisco de Assis, Santiago, Serafina Corrêa e Passo Fundo, além dos adolescentes de Alegrete.

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Durante os três dias de programação, o templo sede da igreja da Assembleia de Deus permaneceu superlotado, recebendo adolescentes, lideranças, familiares e membros da comunidade alegretense, que prestigiaram e participaram das atividades. O congresso foi marcado por momentos de intensa espiritualidade, aprendizado, integração, louvor e adoração.

Metanoia: Uma proposta de transformação

Com uma temática que convida à reflexão e à mudança de vida, o congresso teve como propósito despertar nos adolescentes a importância de uma transformação verdadeira, que começa na mente e alcança o coração, refletindo-se nas atitudes, escolhas e na maneira de viver a fé cristã.

A palavra “Metanoia” expressa justamente essa mudança de mentalidade, uma transformação interior que conduz a uma nova maneira de pensar, sentir e agir, tendo os ensinamentos de Cristo como referência.

Preletores e momentos de ministração

A programação contou com a participação de importantes convidados. Estiveram ministrando a Palavra de Deus o Pastor Joel Corrêa, pastor presidente da igreja, e o Pastor Wanderson Bisnaga, vindo de São Paulo, reconhecido por sua atuação como palestrante e autor de livros voltados ao público adolescente.

As ministrações trouxeram mensagens de reflexão, orientação espiritual e fortalecimento da fé, abordando a importância de uma geração comprometida com Deus e disposta a viver uma transformação genuína.

Na condução dos momentos de louvor, o congresso recebeu o Pastor Ítalo Ribeiro, de São Paulo, que participou da programação musical, proporcionando momentos de celebração e adoração.

Talentos e participação dos adolescentes

Um dos grandes destaques do congresso foi a participação dos próprios adolescentes nas apresentações e atividades ministeriais. Mais de 200 adolescentes estiveram envolvidos nas apresentações do Coral de Adolescentes, na Coreografia de Adolescentes e na Orquestra de Adolescentes.

As apresentações demonstraram dedicação, organização e envolvimento dos participantes, evidenciando o trabalho desenvolvido com a juventude e o compromisso em incentivar os adolescentes a utilizarem seus talentos a serviço da obra de Deus.

Além das apresentações, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar momentos de integração, palestras, comunhão e aprendizado, fortalecendo os vínculos entre adolescentes de diferentes cidades e congregações.

Organização e liderança

O congresso esteve sob a liderança do pastor presidente da igreja, Pastor Joel Corrêa, contando com a coordenação das atividades pela Missionária Débora, que esteve à frente da organização e condução da programação.

A realização do evento exigiu o envolvimento de lideranças, equipes de apoio e adolescentes, que contribuíram para que os três dias fossem marcados pela participação, acolhimento e organização.

Uma geração que busca transformação

O IV Congresso de Adolescentes de Alegrete encerrou sua programação deixando como marca os momentos de comunhão, as mensagens compartilhadas, os louvores e a integração entre adolescentes de diversas cidades gaúchas.

Mais do que um encontro, o congresso representou uma oportunidade de fortalecimento espiritual e incentivo à formação de uma geração que deseja permanecer firme nos princípios cristãos.

Com o templo sede superlotado e a expressiva participação de adolescentes e da comunidade alegretense, o evento reafirmou a importância de investir nas novas gerações, oferecendo espaços de aprendizado, adoração e crescimento na fé.

“Foram três dias de experiências, ensinamentos e celebração, marcados pela união de adolescentes de diferentes municípios em um só propósito: adorar a Deus e viver uma fé que transforma vidas”, resumiu o pastor Joel.

Fotos: AD Alegrete