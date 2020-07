Conheça a edição limitada Luan e Maísa com com fondues, café shakes e os exclusivos canecakes da Chiquinho Sorvetes

Compartilhe









Chiquinho apresenta a Edição Limitada Luan e Maísa.

Com Fondues, Café Shakes e os exclusivos Canecakes, a maior rede de sorveterias do Brasil traz muitas novidades para Alegrete.

Chocolate quente ou sorvete? Na Chiquinho você aproveita os dois! Com a Edição Limitada Luan & Maísa, você pode se deliciar com um cremoso chocolate quente e adicionar o seu sorvete. Não importa a sua escolha, essas delícias vão aquecer o seu coração!

Além disso, na Edição Limitada você pode escolher:

O Canecake:com dois modelos do cantor Luan Santana e dois modelos da apresentadora Maísa, os fãs vão querer colecionar essas novidades que são a cara dos nossos embaixadores.

Fondue: agora é feito com chocolate ao leite, apresentando cobertura mais leve e se assemelhando mais com o fondue tradicional. Além do tradicional Fondue no Cone, os novos tamanhos em copos de 200ml e 300ml dão mais opções para você aproveitar uma combinação cheia de chocolate e frutas.

Café Shake: a parceria de sucesso entre a Nestlé® e a Chiquinho continua. O Café Shake de Alpino® tem a força do chocolate dos alpes suíços e a energia do café. No Café Shake de Prestígio®, a energia do café continua, mas com o toque especial de coco cremoso, que faz a receita ter um toque tropical.

Cafés: os cafés cremosos e quentinhos também são novidades no cardápio para você.

O Cappuccino é o clássico café cremoso pedido em dias frios e quentes. Affogato é a mistura de café expresso com sorvete da Chiquinho, cremoso e com a mistura de sensações térmicas.

A sorveteria está instalada na Rua Gaspar Martins, 309 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado das 12h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 22h.