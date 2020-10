Conheça Alegretchê, o guia do Baita Chão que vai facilitar sua vida

Compartilhe















O alegretense já pode contar com o aplicativo Alegretchê, uma novidade tecnológica apresentada pelo Centro Empresarial de Alegrete e desenvolvida pela Hub Sports & Business, uma empresa alegretense, com sede na Cidade Alta. De acordo com o Proprietário da empresa e responsável pelo desenvolvimento do Aplicativo, trata-se de uma plataforma que dá acesso direto a uma série de serviços e informações exclusivamente de Alegrete, podendo ser baixado em qualquer smartphone através do Play Store.

O Aplicativo dá acesso a outras importantes fontes de informações como o Alegrete Tudo, além de divulgar eventos, promoções, oferecer aos empresários e consumidores cupons de desconto e de fidelização e utilidades, como classificados de compra e venda, ofertas de vagas de emprego e sorteio de prêmios e brindes para os internautas que acessam e baixam o aplicativo.

As empresas associadas ao Centro Empresarial têm vantagens em pacotes de mídia inseridos dentro do pacote de atrações do aplicativo e um destaque é o cartão de fildelização. Conforme afirma Paulo Henrique, nesse caso, o cliente, ao receber o cupom quando da entrega de uma compra, vai inserir o registro no sistema e valerá para a obtenção do benefício ao final do período previsto da promoção de fidelização. “Atualmente os clientes, ao perderem o cartão com o registro das compras, perdem a possibilidade de ter o benefício, porém, com o aplicativo o registro permanece lá!”, acrescentou.

O objetivo é fazer com que o consumidor possa ter aceso imediato a todas as informações das empresas e assim, fazer negócios. “Você acessa o aplicativo e pode ingressar direto no site de uma empresa, ou mesmo no whattsApp, verificar endereço, e-mail e outras formas de contato”, disse o empresário.

Trata-se de uma ótima ferramenta de marketing, comunicação e relacionamento para empresas, entidades e profissionais liberais, pois atinge em cheio o usuário local. “Somos uma empresa alegretense, estamos investindo em nossa comunidade. Precisamos valorizar o que é nosso e através do Alegretchê a população vai encontrar um facilitador para o seu dia-a-dia.

Quem é Paulo Henrique Tamiozzo Vaucher Bandeira

– O desenvolvedor:

O Aplicativo foi desenvolvido pelo Empresário Paulo Henrique Bandeira. Ele é neto do saudoso casal, Professora Eni Vaucher Bandeira e Desenhista Bento Jurandir Bandeira. Nascido em Santiago, onde residiu seu pai, Paulo Bandeira e sua mãe Maria Inês Bandeira, Paulo Henrique formou-se Bacharel em Educação Física pelo IPA – Instituto Metodista de Porto Alegre e especializou-se em Gestão pela UNISC.

Sua experiência é bastante ligada ao esporte, sendo que por sete anos atuou como supervisor, analista e coordenador de categorias de base do Grêmio Futebol Portoalegrense. Após atuar no Grêmio, Paulo Henrique foi contratado como Coordenador da Get Pro Sports, uma empresa que atua em diversos países e que assumiu um projeto de implantação do futebol como esporte popular na Ásia, com ênfase à India, onde compartilhou de sua experiência conduzindo até o País asiático grandes ícones do esporte como Zico, Elano, Roberto Carlos, dentre outros famosos do futebol mundial.

Com a iminência de ter sua primeira filha, Paulo Henrique retornou para o Brasil, junto da esposa Fernanda e há dez meses nasceu a Maria Fernanda.

Sua inserção na tecnologia não vem de hoje. Paulo Henrique atuou como Analista de Desempenho, uma profissão intrinsecamente ligada à tecnologia, contribuindo com a Seleção Brasileira na Copa do BRICS. O aplicativo também é resultado de estudos desenvolvidos junto à URI – Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões – Campus Santiago, onde ele ainda está cursando faculdade ligada à tecnologia da informação.

Neste mês de outubro, os internautas que baixarem o aplicativo irão concorrer a vários prêmios.

Para baixar o aplicativo basta acessar o link: https://bit.ly/3hRtnjQ