Conheça as grandes novidades da Kairós Salgadaria

A Salgadaria Kairós – Tempo de Deus é uma empresa genuinamente alegretense. Os jovens empresários Sérgio e Suele Cardoso com sua experiência no segmento de salgados procuram oferecer sempre o melhor, primando pela qualidade, diversidade e o atendimento.

Desta vez, apresentam à comunidade os produtos congelados. Uma inovação que surgiu há quatro décadas e têm conquistado todos os públicos. Os congelados são uma ótima opção para aqueles que não querem ou não podem dispor de tempo na realização do preparo.

É neste momento que a Salgadaria Kairós através dos seus profissionais auxiliam você. Os produtos congelados ajudam na economia de tempo, você fica livre de tarefas cansativas e ainda pode realizar uma ótima recepção em família, festas e eventos.

A Salgadaria Kairós a partir de agora estará mais perto de você.

Sérgio e Suele acreditam que as bençãos acontecem no tempo de Deus e souberam esperar. Com muito trabalho, dedicação, fé e obediência sentem que é o momento de prosperar e, a partir de agora oferecerão aos seus clientes e amigos um novo espaço. Os jovens empresários continuarão atendendo aos pedidos de salgados e congelados com a mesma qualidade e diversidade de sempre e também disponibilizarão de um lindíssimo salão de festas com piscina de bolinhas, cama elástica, playground, variedade em brinquedos, além de dispor de pacotes completos para sua festa com salgadinhos diversos e deliciosos pães de cachorro quente.

O ambiente está localizado no início do Bairro Vila Nova, na rua Vereador Carbonel, 190. Sérgio e Suele agradecem a confiança e convidam todos a visitar o novo espaço preparado com muito capricho para bem atendê-los.

Salgadaria Kairós – o Tempo de Deus.

Telefone: 55 9 9990 5788

Facebook: Suele Cardoso

Aline Menezes