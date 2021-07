A Clínica Espaço Fluir desde o mês de fevereiro deste ano, conta com novos profissionais, sendo uma delas Daísa Appratto de Souza – Nutricionista com foco em Nutrição Materno Infantil, formada há dezesseis anos pelo IPA em Porto Alegre.

O público atendido vai de tentantes (mulheres que tentam engravidar), gestantes, lactantes (mulheres que amamentam), seguindo na introdução alimentar até 18 anos.

Clínica Espaço Fluir – Daísa Appratto de Souza

Também seletividade alimentar e patologias são foco dos atendimentos. Através da Educação Nutricional os hábitos vão sendo conduzidos para que melhorem.

Junto Nutrição tradicional, traz um método inovador para melhor adesão das crianças e adolescentes às mudanças de hábitos que é o Coaching Nutricional Infantil.

Cada paciente é único

Através de atividades lúdicas, muita escuta ativa e enxergando o paciente como um ser único, aplica ferramentas de Coaching, que ajudam os envolvidos a entenderem e aderirem à reeducação alimentar e todas as mudanças de hábitos.

Já na barriga da mãe, inicia a Nutrição Infantil, com a mãe cuidando da sua alimentação, tudo que é ingerido é passado para o bebê.

Os cuidados com a alimentação deve acontecer desde o começo do processo

Na primeira hora após nascer, o ideal é a mãe amamentar já amamentar o bebê, seguindo com o leite materno como única fonte de alimentação até os seis meses. Caso não haja condições da amamentação, seguir com fórmula láctea específica para idade. Chegando a introdução alimentar, com a inclusão de frutas aliado à uma alimentação variada e saudável. A alimentação é a base para um desenvolvimento satisfatório em todas as fases da vida.

A ingestão de água, exercício físico, ativar a vitamina D pegando sol na pele, dormindo bem à noite e mantendo uma boa saúde mental, completam os bons hábitos para manter uma boa saúde. E com esses fatores é possível manter o desenvolvimento psíquico e físico infantil adequados. Evitando assim o desenvolvimento de patologias (doenças).

A Nutrição Infantil chega para promover saúde e bem estar às crianças e adolescentes. “Os índices de obesidade nesse público cresce cada vez mais. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo com as crianças mais em casa, menos ativas, o aumento de peso e as alterações nos exames bioquímicos estão sendo frequentes. A atenção precisa ser total” – comenta Daísa.

Alimentação saudável e balanceada, corpo nutrido e funcionando!

Atendimento:

Segunda a sexta-feira pela manhã, quarta-feira à tarde e sábado pela manhã e tarde.

Daísa Appratto

Nutricionista Crn2 14338

Coach Nutricional Infantil

Instagram: @daisa.nutrinfantil

Clínica Espaço Fluir

Rua: Cel Cabrita, 266 Centro Alegrete/RS

Contato: (55) 3422 4642

Celular WhatsApp: (55) 9 9954 9961