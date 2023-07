Conheça o conceito por trás do novo fardamento da Brigada Militar

Os uniformes dos brigadianos passaram por uma reformulação que vai modernizar e dar maior proteção aos 17,1 mil profissionais na ativa.

Conforme o comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, as alterações tomaram por base fardamentos utilizados em outros Estados e no exterior. “O novo modelo, mais moderno e confortável, foi desenhado a partir das melhores referências já utilizadas em outras forças militares e policiais no Brasil e no mundo”, explicou.

Mãe descreve a dilacerante dor da perda do filho para depressão e faz alerta a outras mães

Em Alegrete, a situação não é a mesma, a redação do PAT entrou em contato com o Tenente Nei comandante do 2º esquadrão da Brigada Militar que explicou que a previsão dos novos uniformes chegarem ao regimento de Alegrete é somente em Novembro. Ele completa que a alta cúpula está buscando cada vez mais a valorização do efetivo na ativa e espera que os novos uniformes cheguem o mais breve possível no interior do Estado, completou o Tenente.

Lenira Berquó: uma mulher à frente do seu tempo

A primeira leva de fardamentos novos começou a ser utilizado e testado, a princípio, pelos brigadianos que atuam em Porto Alegre e na Região Metropolitana, no Vale do Sinos e pelo Comando Rodoviário (CRBM).

Fotos: reprodução