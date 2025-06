Conheça o órgão municipal responsável pela distribuição de agasalhos à comunidade carente

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviços da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social concentra os agasalhos doados pela comunidade como roupas e calçados Neste local as peças são cuidadosamente triadas por tamanho e gênero, e os calçados higienizados quando necessário. Tudo isso para garantir que quem mais precisa receba as doções com dignidade e cuidado.

De acordo com Tânia Branca que trabalha no local, as doações são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade e podem ser retiradas diretamente no centro, mediante cadastro prévio.

As necessidades por cobertores sempre é grande visto que o frio chegou mais forte aqui em Alegrete. E nesta época, as roupas ao serem lavadas demoram mais tempo para secarem devido as baixas temperaturas, sendo necessário mais peças

Se você também tem peças em bom estado e quer ajudar, doe! Sua contribuição pode transformar dias difíceis em momentos de esperança.