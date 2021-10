Conheça o projeto do Parque Aldo Fagundes

Aldo Fagundes foi um célebre alegretense, que por todos seus feitos merece um lugar de destaque na memória de nossa comunidade. Filho de Euclides Fagundes e de Florentina da Silva Fagundes, em sua vida pública foi Vice-Prefeito e Prefeito interino do município de Alegrete. Foi casado com Maria Luzia Schesttfeldt Fagundes, com quem teve quatro filhos.

Eleito Deputado Estadual no Rio Grande do Sul e com forte atuação no MDB foi eleito Deputado Federal por 3 mandatos. Foi assessor especial da presidência da Câmara dos Deputados, tornando-se Ministro do Superior Tribunal Militar em Brasília.

Baseado no resumo dessas e demais ações do Dr. Aldo Fagundes a Prefeitura de Alegrete, através da Lei 6.396 de 22 de outubro de 2021 denominou o parque localizado em frente a UNIPAMPA na Av. Tiarajú, com o nome desse ilustre cidadão, tornando-o patrimônio imaterial do município.

A construção do parque proporcionará área verde, área para prática de esportes, ciclovia, playground, e diversos pontos de descanso à comunidade. Será construído no canteiro central da Avenida Tiarajú entre a rótula de interseção com a avenida Caverá e a rótula de interseção com a avenida Inácio Campos de Menezes. O projeto conta com a participação da Universidade Federal do Pampa, coordenado pelo prof. Dr. Ederli Marangon e pelos acadêmicos Leonardo Mendonça, Rubens Silveira, Vitor Dornelles.

