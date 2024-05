Conheça o valor e destinação de emendas impositivas que, segundo vereadores, não foram cumpridas pela Prefeitura

O pedido de abertura de procedimento administrativo pela Câmara Vereadores, protolocado esta semana, à Mesa do Poder Legislativo contra o Prefeito Márcio Fonseca do Amaral se justifica, segundo os vereadores, pelo não cumprimento de 17 de emendas impositivas de vereadores nos exercício de 2022 e 2023.

Na lista estão:

Veredaor Vagner Fan (PL), Emenda impositiva individual 005/2021 destinada a Secretria da Saúde no valor 104.291,33; Emenda impositiva individial 031/2021 para reforma do telhado e calhas da Igreja Matriz no valor de 24 mil reias e Emenda 003/2022 no valor de 105 620 mil reais destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Vereador João Monteiro (PP): emeda impositiva individual- 0014/2021 no valor 100,588,85 destinada a Secretaria de Infraestrutura; emenda individual no 015/2021 para Secretaria da Saúde no valor de 104.291,33; emenda 0045/2022 no valor no valor 106.000 mil ( executada parcialmente) e Emenda individual nº 0047/2023 no valor de 61.750 destinada à Secretaria da Saúde.

Veredaor Anilton Oliveira (PT) Emenda imposotiva individual 0013/2002 no valor de de 45 mil destinada ao CEDEDICA; emenda 0015/2022 destinda à Secretaria da Saúde e Emenda 0016/2022 no valor de 100 mil destinada à Secretaria da Saúde.

Vereador Itamar Rodriguez (PP) 0047/2021 no valor 54,291 destinada a Secretaria de Educação e Cultura; Itamar Rodriguez no valor 85 mil à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Vereador Éder Fioravante(PDT) emenda impositiva individual Nº0030/2021 no valor de 14 mil reais destinada à Secretaria de Infraestrutura; emenda individual 0036/2022 de 30 mil reais à Secretaria de Infraestrutura.

Além dessas emendas individuais, na lista consta que duas Emendas da Bancada do PT que, também, não teriam sido cumpridas. São elas, a de número 0012/2022 no valor de 45 mil destinada ao CEDEDICA; e a de Nº0016/20022 no valor de 100 mil à Secretaria da Saúde.

Ainda tem uma Emenda da bancada do PP de Nº0056/2022 no valor de 30.033 mil à Secretaria de Educação Cultura e Lazer

Emendas impositivas são aprovadas e vereadores podem destinar recursos diretamente. Com isso os vereadores agora possuem um mecanismo para dar respostas mais diretas à população. Isso acontece por conta da aprovação da Emenda à Lei Orgânica Municipal 03/2023, que cria as chamadas emendas impositivas ao orçamento público.

O vice-prefeito Jesse Trindade informa que ainda não chegou nada oficial a respeito dessa situção na Prefeitura. Ele lembrou que o cumpinmento de emendas impositivas dependem de vários aspectos e análise individual de cada uma. E disse que, inclusive, poder ter o caso de abrirem licitação e não haver empresa interessada para cumprir algumas dessas emendas impositivas