Conheça os campeões do Sprint, Corrida do Baita Chão

O Sprint Corrida do Baita Chão desafiou 413 atletas no último domingo (6). O evento contou com três percursos – 3 km, 6 km e o trajeto kids – e premiou os vencedores na classificação geral e nas categorias por faixa etária com troféus, medalhas e prêmios oferecidos pelos patrocinadores. A maior equipe participante foi a da assessoria Cristiano Montanha.

A campeã Rafaela Castro que venceu a provas entre as mulheres dos 6km, além do troféu e medalha levou R$200,00 em vale-compras da Nádia Manganelli Confecções.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já Vitor Kostulski vencedor da classificação geral nos 3km masculino ganhou um tênis IZ Calçados. A atleta Gabriela Vasconcellos recebeu campeã geral dos 3km feminino recebeu um óculos solar esportivo do Mercadão dos Óculos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

E Odacir Hautter campeão geral nos 6km masculino levou para Manoel Viana um kit suplemento da Farmácia Manipulato.

Confira todos os premiados da Sprint Corrida do Baita Chão 2025:

Geral feminina 3km:

Campeã: Gabriela Dias Vasconcellos (12’25”) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Natalia Carrera Pavani (13’02”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Rafaela Menezes Severo (13’12”)

4º lugar: Hany Trindade Cargnelutti (13’16”) LS Assessoria

5º lugar: Rebeca Borba (13’30”) Sem Pace Assessoria

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino até 17 anos:

Campeã: Rosa Maria Aguiar Franz (16’02”) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Amanda Lima Dorneles (16’04”) Corra Mais

3º lugar: Andriele Dorneles Escarrone (17’34”) RM Runners

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino 18 a 24:

Campeã: Carine Quinteiro (14’35”)

Vice: Rhayssa Caligari (14’54”)

3º lugar: Vanessa Oliveira De Camargo (17’14”)

Feminino 25 a 29:

Campeã: Lizandra Oliveira Dias (14’25”) Equipe Sem Pace Assessoria

Vice: Sara Garcia Dorneles (15’07”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Nathalia Marinho Toscani (16’10”) Assessoria Cristiano Montanha

Feminino 30 a 34:

Campeã: Adrielle Pinto Gonçalves (14’41”)

Vice: Diulen Rodrigues Leães (15’09”)

3º lugar: Mithiele Ustra Pacheco Alviene (15’58”)

Feminino 35 a 39:

Campeã: Rosauria Rodrigues Rohan (14’48”)

Vice: Caroline Vargas Peres Albrecht (15’32”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Manoela Silva da Silva (16’03”) Grupo Corra Mais

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino 40 a 44:

Campeã: Larine de Freitas Martins (15’32”) Assessoria Italo Ribeiro

Vice: Simone Hoffmann (16’14)

3º lugar: Quelen Liziane da Silva Almeida (17’30”)

Feminino 45 a 49:

Campeã: Zoe Fernandes Montanha (15’52) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Neila Motta Vaz (18’44”)

3º lugar: Rita Valquíria Silva Escobar (19’34”) Grupo Corra Mais

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino 50 a 54:

Campeã: Tatiana Fernandes Pereira (17’21”) MW Performance

Vice: Sibele Pinto Saldanha (18’07)

3º lugar: Cintia Lopes Dorneles (18’30”) Corra Mais

Feminino 55 a 59:

Campeã: Claudia Pereira Carvalho (16’38”) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Marisa Jardim Vargas (16’47”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Carla Regina Ribeiro Moreira (16’57”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

6km Feminino Geral:

Campeã: Rafaela Castro Dornelles (26’05”) MW Performance

Vice: Camila Cezar Machado (26’54”) LS Assessoria

3º lugar: Marciele Dos Santos Lopes Viero (28’00”) Sem Pace Assessoria

4º lugar: Luciana Machado Mota (28’28”) LS Assessoria

5º lugar: Crisielen Telles De Almeida (28’39”) Sem Pace Assessoria

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino até 17 anos:

Campeã: Fernanda de Castro Silva (44’46”) RM Runners

Feminino 18 a 24:

Campeã: Valentina Rosso Tozo (32’52”) Superação

Vice: Tailize Silveira Campo (33’05”) MW Performance

Feminino 25 a 29:

Campeã: Amanda Betim Guimaraes (28’45”)

Vice: Ingridi Ramos Zamarchi (31’23”) Grupo Corra Mais

3º lugar: Gabriela Torres de Souza (31’41”) MW Performance

Feminino 30 a 34:

Campeã: Loisleini Fontoura Saldanha (35’50”) Equipe Tropa do Balão

Vice: Rosangela Pereira Prates (36’28”) Sem Pace Assessoria

3º lugar: Vanessa Rozado Sacks (37’02”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino 35 a 39:

Campeã: Ana Paula Carboni de Mello (30’31”) Pro Elite Assessoria Esportiva

Vice: Cristiane Telles de Almeida (31’00”) Sem Pace Assessoria

3º lugar: Thays Do Nascimento (31’31”) Sem Pace Assessoria

Feminino 40 a 44:

Campeã: Andreia Thomas (29’22”) Forma Runners

Vice: Leticia Ceolin Lopes (30’13”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Patrícia Morales Soares (31’32”) Assessoria Cristiano Montanha

Feminino 45 a 49:

Campeã: Sabrina Camargo Bruscato (30’23”) Studio Fitness MovMent

Vice: Simbia Marcibele Medeiros Correa Rodrigues (32’45”) Sem Pace Assessoria

3º lugar: Eliane de Fátima Assunção do Amaral (33’16”) LS Assessoria

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Feminino 50 a 54:

Campeã: Nubia Saldanha Fagundes (36’14”) Equipe Corra

Vice: Alessandra Aparecida Leal Medeiros (36’31”) Grupo Corra Mais

3º lugar: Elizane Dos Santos Goulart (36’35”)

Feminino 55 a 59:

Campeã: Cleiva Teresinha Rodrigues Leite (37’22”) Ascorg

Feminino 65 a 69:

Campeã: Suzete Morales Soares (40’08”) Assessoria Cristiano Montanha

Geral Masculina 3km:

Campeão: Paulo Vitor Marques Kostulski (9’39”) Baita Chão Runners

Vice: Cleber Fernando Garcia Silva (9’43”)

3º lugar: Diogo Alves Torres (9’53”) LS Assessoria

4º lugar: Rafael Vargas Apestegui (10’15”) Assessoria Cristiano Montanha

5º lugar: Rafael Machado Pereira (10’18) RM Runners

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

3km até 17 anos:

Campeão: Arthur Souza da Costa (11’48”)

Vice: Pedro Henrique Oliveira da Rosa (12’57”)

3º lugar: Davi Nogueira Fernandes (13’35”)

18 a 24:

Campeão: Otávio Caligari Felipeto (10’26”) Sem Pace Assessoria

Vice: Leandro Vareiro Marinho (10’45”) Meta Pace Assessoria

3º lugar: Bruno Rodrigues Flores (10’46”) Equipe Wave

25 a 29:

Campeão: Guilherme Franklin Toledo (10’57”) Sem Pace Assessoria

Vice: Ângelo Quiroga Rocha (11’17”) Sem Pace Assessoria

3º lugar: Talles Luiz Dutra da Silva (11″32″) Academia Vida Fitness

30 a 34:

Campeão: Daniel Lucas Lopes Fernandes (10’47”)

Vice: Isaias de Jesus Fernandes (10’53”) RM Runners

3º lugar: Jonas Fontoura dos Santos (11’07”) MW Performance

35 a 39:

Campeão: Paulo Vinícius Pereira Goulart (11’14”) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Liert Quilar Fragoso (11’40”) RM Runners

3º lugar: Lianderson Paradzinski do Amaral (11’41”) Sem Pace Assessoria

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

40 a 44:

Campeão: Juan Ricardo de Albernard Cezimbra (11’41”) Baita Chão Runners

Vice: Anderson Fabiano Leal Mota (12’20”) LS Assessoria

3º lugar: Marlon Severo Da Mota (13’55”)

45 a 49:

Campeão: Cristiano Fernandes Montanha (10’21”) Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Alexsandro de Lima Soares (13’36”) Trilheiros do Alegrete

3º lugar: La Hire Gonçalves (14’58”)

50 a 54:

Campeão: Paulo Bilhalva dos Anjos (11’32”) LS Assessoria

Vice: Jorge Antônio Monteiro Paniagua (13’18”) Baita Chão Runners

3º lugar: Nilsandro Silva (25’14”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

55 a 59:

Campeão: João Carlos Ribeiro Moral (12’59”)

Vice: Jorge Nei Da Silva Machado (17’12”)

60 a 64:

Campeão: Zead Mahmud Carvalho Saleh (14’17) LS Assessoria

65 a 69:

Campeão: Valdir Oleques Severo (13’00”) Assessoria Cristiano Montanha

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

70 em diante:

Campeão: Luiz Flavio D’Avila Montanha (18’10”) Assessoria Cristiano Montanha

6km Geral Masculina:

Campeão: Odacir Rocha Hautter (20’17”) Euatletaodacirhautter

Vice: Alisson Chaves (20’40”) LS Assessoria

3º lugar: Lucas Leonardo Montano de Moura (21’03”)LS Assessoria

4º lugar: Rodrigo Goulart Toledo (21’15”) Correios do Brasil

5º lugar: Samuel Felipe (21’46”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

6km até 17 anos:

Campeão: Kauan Ribeiro (25’19”) Óptica Rosso

Vice: Uelinton Delamar da Luz Antunes (26’50”)

3º lugar: Eduardo Valença Fabres (29’04”)

18 a 24:

Campeão: Gabriel Ribeiro Borges (21’47”) LS Assessoria

Vice: Claudemilson Claudino Ferreira (26’06”)

3º lugar: Willian Toledo Pires (27’47”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

25 a 29:

Campeão: Murilo Falcão (22’07”)

Vice: Lucas Zelenscki Serpa Grupo (24’03”) Corra Mais

3º lugar: Eduardo Ivaniski Bertazzo (25’11”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

30 a 34:

Campeão: Marcos Eduardo Vieira (21’55”) LS Assessoria

Vice: Erlan Aita Filho (24’13”) Aita Bikes

3º lugar: Erick Gomes (24’41”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

35 a 39:

Campeão: Felipe de Sena Mendonca (23’24”)

Vice: Angelo Soares Ribeiro (24’40”) Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Diego Iarto Lacerda (25’53”) Baita Chão Runners

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

40 a 44:

Campeão: Everton De Almeida Ribeiro (24’28”) Baita Chão Runners / Bem na manha

Vice: Junior Duvoisin (24’52”)

3º lugar: Sandro Souza Toledo (28’03) Baita Chão Runners

45 a 49:

Campeão: Ronaldo Vargas Saldanha (22’31”)

Vice: Luciano Cristian de Souza Lopes (24’59”) Treinão

3º lugar: Luis Felipe Jaques Dejuli (25’52”)

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

50 a 54:

Campeão: Marcos Aurélio Correa Guimaraes (22’29”)

Vice: Nilton Cesar da Silva Fontoura (25’00”)

3º lugar: André Faraco Simões (27’45”) Academia Athletic

55 a 59:

Campeão: Adailso da Conceição Anacleto (26’07”)

Vice: Elodino Ferreira De Oliveira (26’08”)

3º lugar: Carlos Silveira (27’01”) Ciclismo Colombo

60 a 64:

Campeão: Francisco Benites (29’36”)

65 a 69:

Campeão: Jorge Alberto Pujol Leite (31’41”) Ascorg

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

70 anos em diante:

Campeão: Fábio Mauro Macedo Bilber (32’16”) Baita Chão Runners

Categoria kids 5 a 7 anos, feminino:

Campeã: Laura Vieira Antunes

Vice: Mariana do Prado Salbego

3º lugar: Carmela Guerra Carvalho

Kids de 8 a 10 anos:

Campeã: Maria Clara Roos Dal Sasso/ Corra Mais

Vice: Nicolly Dorneles Hautter

3º lugar: Dandara Gonçalves Coelho

Kids de 11 a 13 anos:

Campeã: Antônia Fragoso Kummer

Vice: Antônia da Rocha Wermann

3º lugar: Stephany Enzel Silveira Dias

Categoria kids 5 a 7 anos Masculino:

Campeão: Miguel Ângelo Brandolt Ribeiro Assessoria Cristiano Montanha

Vice: Luiz Gabriel Fagundes Dutra

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Kids de 8 a 10:

Campeão: Vicente Dotta Martins RM Runners

Vice: Valentim Trindade dos Anjos Assessoria Cristiano Montanha

3º lugar: Vinícius Rocha Goulart