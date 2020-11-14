Conheça os locais e onde vão funcionar as seções eleitorais em Alegrete

Para a eleição deste ano, o Município tem 149 secções eleitorais, sendo que algumas foram agregadas.
Conheça os locais de votação e onde vão funcionar essas secções eleitorais em Alegrete de acordo com dados do TRE.
A votação, este ano terá uma hora a mais e inicia às 7h, sendo que até às 10 é para os idoso e grupos de risco. Para votar, o eleitor deve estar de máscara, obedecer o distanciamento, higienizar as mãos com álcool em gel e levar caneta.
Alegrete parou para acompanhar o debate dos candidatos à Prefeitura de Alegrete
|ANGICO – PÓLO EMEB JOÃO CADOREANGICO, ANGICO-PÓLO EMEB JOÃO CADORE
|39
|164
|Alegrete
|C.E. 1º E 2º GRAUS EMÍLIO ZUÑEDARUA BARROS CASSAL 2255, EMÍLIO ZUÑEDA
|3; 29; 46; 60; 85; 119; 147; 169; 175; 178; 185; 196 ; 203
|4787
|Alegrete
|CAVERÁ-PÓLO EMEB FRANCISCO MAFALDOESTRADA MUNICIPAL CERRO DO CATIMBAU S/N, BALNEÁRIO CAVERÁ
|36
|293
|Alegrete
|CIEP – E.E.E.E. DR. ROMÁRIO ARAÚJO DE OLIVEIRARUA ALONSO MEDEIROS 781, JOAQUIM FONSECA MILANO
|72; 76; 79; 93; 98; 113; 117; 127; 133; 150; 152; 154; 174
|4187
|Alegrete
|CLUBE JUVENTUDE DE ALEGRETERUA VENÂNCIO AIRES 232, CENTRO
|13; 96; 163
|692
|Alegrete
|CONCEIÇÃO-PÓLO EMEB MURILO NUNES DE OLIVEIRAESTRADA MUNICIPAL MIGUEL VARALO S/N, CONCEIÇÃO-PÓLO EMEB MURILLO NUNES DE OLIVEIRA
|21
|198
|Alegrete
|DAER – DEP. AUT. DE ESTRADAS DE RODAGEMAVENIDA ASSIS BRASIL 960, CIDADE ALTA
|70; 102
|794
|Alegrete
|DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRABR 290 – KM 551, DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRA
|16; 45
|675
|Alegrete
|E.E 1º GRAU JOSÉ BONIFÁCIORUA JOÃO PESSOA 105, VILA NOVO LAR
|91; 101; 110; 121; 131; 138; 145; 159; 170; 182; 189
|3530
|Alegrete
|E.E. 1º GRAU TANCREDO ALMEIDA NEVESRUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JACQUES 306, ASSUMPÇÃO
|4; 54; 63; 73; 80; 171; 190
|2103
|Alegrete
|E.E. DE ED. BÁSICA DOUTOR LAURO DORNELLESAVENIDA TIARAJÚ 809, IBIRAPUITÃ
|17; 27; 50; 59; 71; 87; 100; 111; 125; 142; 160; 180; 186; 198
|4826
|Alegrete
|E.E.E. FUND. MARQUÊS D’ALEGRETERUA GENERAL SAMPAIO 1350, CENTRO
|23; 25; 43
|1017
|Alegrete
|E.E.E. FUND. ECILDA ALVES PAIMRUA TUPI, 36, PRADO
|193; 209
|711
|Alegrete
|E.E.E. FUND. EDUARDO VARGASMAURÍCIO CARDOSO, 444, CIDADE ALTA
|207
|181
|Alegrete
|E.E.E. FUND. FARROUPILHARUA MARCÍRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, VERA CRUZ
|9; 20; 24; 62
|1056
|Alegrete
|E.E.E. FUND. FREITAS VALLERUA JOAQUIM ANTÔNIO 309, CENTRO
|10; 28; 30; 49; 77; 120; 129
|2376
|Alegrete
|E.E.E.F DEMÉTRIO RIBEIRORUA GENERAL SAMPAIO 1559, CENTRO
|2; 38; 68; 84; 106; 123; 139; 156; 187
|3199
|Alegrete
|E.M.E.FUND. JOSÉ ANTÔNIO VILAVERDE MOURARUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA, 247, PIOLA
|192
|401
|Alegrete
|E.M.E.FUND. LIONS CLUBEAV. ALBERTO PASQUALINI, 136, VILA KENNEDY
|194
|403
|Alegrete
|EMEB FERNANDO FERRARIGUABIJU, 81, CAPÃO DO ANGICO
|204; 211
|484
|Alegrete
|EMEB FRANCISCO CARLOSSIMPLÍCIO JACQUES, 624, VILA NOVA
|205
|286
|Alegrete
|EMEB MARCELO DE FREITAS FARACOADÉLIO CONCEIÇÃO DE ÁVILA, 41, GETÚLIO VARGAS
|206; 212
|462
|Alegrete
|EMEF WALDEMAR BORGESRUA ALCIDES SANTANA MAGALHÃES 650, FAVILA
|184; 191; 202; 210
|1460
|Alegrete
|EMEF – EURÍPEDES BRASIL MILANORUA BARÃO DO CERRO LARGO, 1280, CENTRO
|199
|428
|Alegrete
|EMEF – HONÓRIO LEMESAV. CAVERÁ 900, HONÓRIO LEMES
|200
|347
|Alegrete
|EMEF LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHARUA MINAS GERAIS 394, SANTOS DUMONT
|26; 172; 173; 177; 183; 195
|2193
|Alegrete
|EMEI MÁRIO QUINTANAPRAÇA OSWALDO ARANHA, 200, CENTRO
|15; 65; 81; 104
|982
|Alegrete
|IEEOA – E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHAAVENIDA FREITAS VALLE 219, CENTRO
|11; 12; 33; 42; 64; 89; 107; 112; 114; 122; 136; 140; 153; 155; 181
|3887
|Alegrete
|IEEOA- E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHARUA GENERAL SAMPAIO 535, CENTRO
|7 ; 57; 75; 90; 128; 148; 201
|2421
|Alegrete
|JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITEESTRADA MUNICIPAL RINCÃO DO COSTA LEITE S/N, JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITE
|44
|165
|Alegrete
|JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNESCORREDOR SANGA QUERO-QUERO, JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNES
|31
|122
|Alegrete
|PASSO NOVO-PÓLO EEEF BARROS CASSALAVENIDA BENTO GONÇALVES 281, PASSO NOVO
|34; 37; 99
|734
|Alegrete
|PINHEIROS-PÓLO EEEF ARTHUR HORMAINCORREDOR DOS PINHEIROS S/N, PINHEIROS
|35
|304
|Alegrete
|SILVESTRE-PÓLO EEEF SANTA INÊSESTRADA MUNICIPAL PASSO DO SILVESTRE S/N, SILVESTRE-PÓLO EEEF SANTA INÊS
|47
|89
|Alegrete
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRETERUA PRESIDENTE DUTRA, 89, CENTRO
|69
|343
|Alegrete
|UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SULRUA BRIGADEIRO OLIVÉRIO, 1346, CIDADE ALTA
|1; 58; 86; 118; 134; 149; 179
|2311
|Alegrete
|UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPAAV. TIARAJU, 810, IBIRAPUITÃ
|19; 66; 78; 95; 108; 124; 141; 165; 188; 208
|2.620
|Alegrete
|URCAMP-CAMPUS ALEGRETEPRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 47, CENTRO
|5, 6, 8, 14, 18, 22, 32, 40, 48, 56, 67, 74, 82, 88, 92 ,105, 109, 116, 130, 135, 137, 143, 146, 151, 157, 164, 166, 167, 168
|7.372
|Alegrete