Conheça os locais e onde vão funcionar as seções eleitorais em Alegrete

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Para a eleição deste ano, o  Município  tem 149 secções eleitorais, sendo que algumas foram agregadas.

Conheça os locais de votação e onde vão funcionar essas secções eleitorais em Alegrete de acordo com dados do TRE.

A votação, este ano terá uma hora a mais e inicia às 7h, sendo que até às  10 é para os idoso e grupos de risco. Para votar, o eleitor deve estar de máscara, obedecer o distanciamento, higienizar as mãos com álcool em gel e levar caneta.

Alegrete parou para acompanhar o debate dos candidatos à Prefeitura de Alegrete

 

ANGICO – PÓLO EMEB JOÃO CADOREANGICO, ANGICO-PÓLO EMEB JOÃO CADORE 39 164 Alegrete
C.E. 1º E 2º GRAUS EMÍLIO ZUÑEDARUA BARROS CASSAL 2255, EMÍLIO ZUÑEDA 3;  29;  46;  60;  85; 119; 147; 169;  175; 178;  185;  196 ; 203 4787 Alegrete
CAVERÁ-PÓLO EMEB FRANCISCO MAFALDOESTRADA MUNICIPAL CERRO DO CATIMBAU S/N, BALNEÁRIO CAVERÁ 36 293 Alegrete
CIEP – E.E.E.E. DR. ROMÁRIO ARAÚJO DE OLIVEIRARUA ALONSO MEDEIROS 781, JOAQUIM FONSECA MILANO 72;  76;  79;  93;  98;  113;  117;  127;  133;  150;  152;  154;  174 4187 Alegrete
CLUBE JUVENTUDE DE ALEGRETERUA VENÂNCIO AIRES 232, CENTRO 13;  96;  163 692 Alegrete
CONCEIÇÃO-PÓLO EMEB MURILO NUNES DE OLIVEIRAESTRADA MUNICIPAL MIGUEL VARALO S/N, CONCEIÇÃO-PÓLO EMEB MURILLO NUNES DE OLIVEIRA 21 198 Alegrete
DAER – DEP. AUT. DE ESTRADAS DE RODAGEMAVENIDA ASSIS BRASIL 960, CIDADE ALTA 70;  102 794 Alegrete
DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRABR 290 – KM 551, DURASNAL-PÓLO EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRA 16;  45 675 Alegrete
E.E 1º GRAU JOSÉ BONIFÁCIORUA JOÃO PESSOA 105, VILA NOVO LAR 91;  101;  110;  121;  131;  138;  145;  159;  170;  182;  189 3530 Alegrete
E.E. 1º GRAU TANCREDO ALMEIDA NEVESRUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JACQUES 306, ASSUMPÇÃO 4;  54;  63;  73;  80;  171;  190 2103 Alegrete
E.E. DE ED. BÁSICA DOUTOR LAURO DORNELLESAVENIDA TIARAJÚ 809, IBIRAPUITÃ 17;  27;  50;  59;  71;  87;  100;  111;  125;  142;  160;  180;  186;  198 4826 Alegrete
E.E.E. FUND. MARQUÊS D’ALEGRETERUA GENERAL SAMPAIO 1350, CENTRO 23;  25;  43 1017 Alegrete
E.E.E. FUND. ECILDA ALVES PAIMRUA TUPI, 36, PRADO 193;  209 711 Alegrete
E.E.E. FUND. EDUARDO VARGASMAURÍCIO CARDOSO, 444, CIDADE ALTA 207 181 Alegrete
E.E.E. FUND. FARROUPILHARUA MARCÍRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, VERA CRUZ 9;  20;  24;  62 1056 Alegrete
E.E.E. FUND. FREITAS VALLERUA JOAQUIM ANTÔNIO 309, CENTRO 10;  28;  30;  49;  77;  120;  129 2376 Alegrete
E.E.E.F DEMÉTRIO RIBEIRORUA GENERAL SAMPAIO 1559, CENTRO 2;  38;  68;  84;  106;  123;  139;  156;  187 3199 Alegrete
E.M.E.FUND. JOSÉ ANTÔNIO VILAVERDE MOURARUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA, 247, PIOLA 192 401 Alegrete
E.M.E.FUND. LIONS CLUBEAV. ALBERTO PASQUALINI, 136, VILA KENNEDY 194 403 Alegrete
EMEB FERNANDO FERRARIGUABIJU, 81, CAPÃO DO ANGICO 204;  211 484 Alegrete
EMEB FRANCISCO CARLOSSIMPLÍCIO JACQUES, 624, VILA NOVA 205 286 Alegrete
EMEB MARCELO DE FREITAS FARACOADÉLIO CONCEIÇÃO DE ÁVILA, 41, GETÚLIO VARGAS 206;  212 462 Alegrete
EMEF WALDEMAR BORGESRUA ALCIDES SANTANA MAGALHÃES 650, FAVILA 184;  191;  202;  210 1460 Alegrete
EMEF – EURÍPEDES BRASIL MILANORUA BARÃO DO CERRO LARGO, 1280, CENTRO 199 428 Alegrete
EMEF – HONÓRIO LEMESAV. CAVERÁ 900, HONÓRIO LEMES 200 347 Alegrete
EMEF LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHARUA MINAS GERAIS 394, SANTOS DUMONT 26;  172;  173;  177;  183;  195 2193 Alegrete
EMEI MÁRIO QUINTANAPRAÇA OSWALDO ARANHA, 200, CENTRO 15;  65;  81;  104 982 Alegrete
IEEOA – E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHAAVENIDA FREITAS VALLE 219, CENTRO 11;  12;  33;  42;  64;  89;  107;  112;  114;  122;  136;  140;  153;  155;  181 3887 Alegrete
IEEOA- E.E. 1º E 2º GRAUS OSWALDO ARANHARUA GENERAL SAMPAIO 535, CENTRO 7 ; 57;  75;  90;  128;  148; 201 2421 Alegrete
JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITEESTRADA MUNICIPAL RINCÃO DO COSTA LEITE S/N, JACAQUÁ-PÓLO EMEB COSTA LEITE 44 165 Alegrete
JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNESCORREDOR SANGA QUERO-QUERO, JACARAÍ-PÓLO EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNES 31 122 Alegrete
PASSO NOVO-PÓLO EEEF BARROS CASSALAVENIDA BENTO GONÇALVES 281, PASSO NOVO 34;  37;  99 734 Alegrete
PINHEIROS-PÓLO EEEF ARTHUR HORMAINCORREDOR DOS PINHEIROS S/N, PINHEIROS 35 304 Alegrete
SILVESTRE-PÓLO EEEF SANTA INÊSESTRADA MUNICIPAL PASSO DO SILVESTRE S/N, SILVESTRE-PÓLO EEEF SANTA INÊS 47 89 Alegrete
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRETERUA PRESIDENTE DUTRA, 89, CENTRO 69 343 Alegrete
UERGS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SULRUA BRIGADEIRO OLIVÉRIO, 1346, CIDADE ALTA 1;  58;  86;  118;  134;  149;  179 2311 Alegrete
UNIPAMPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPAAV. TIARAJU, 810, IBIRAPUITÃ 19;  66;  78;  95;  108;  124;  141;  165;  188;  208 2.620 Alegrete
URCAMP-CAMPUS ALEGRETEPRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 47, CENTRO 5,  6,  8,  14,  18,  22,  32,  40, 48,  56,  67,  74,  82,  88,  92 ,105,  109,  116, 130,  135,  137,  143,  146,  151,  157,  164,  166,  167, 168 7.372 Alegrete