Conheça os vencedores da 36° Rústica do Trabalhador em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc, realizou a 36° Rústica do Trabalhador, no último domingo, 22. No largo do Parque Ruy Ramos (Praça dos Patinhos), ocorreram o início e o fim das provas. O objetivo principal desta iniciativa é promover a prática do esporte como forma de benefício à saúde, tanto a adultos quanto a crianças.

Na oportunidade, estiveram presentes o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade, que participaram da prova, bem como a secretária da Secel, ngela Viero.

Abaixo, confira os vencedores das provas por categoria.

Tabela de Vencedores por Categoria