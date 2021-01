Conheça os vencedores do Concurso de Fotos Orgulho de Ser Daqui

Compartilhe















O Prefeito Marcio Amaral e o Vice-Prefeito Jesse Trindade, realizaram a entrega da premiação do I Concurso de Fotos Alegrete Orgulho de Ser Daqui, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR.

O concurso tem por objetivo valorizar, através de imagens, as belezas turísticas (naturais, arquitetônicas e culturais) da cidade, dividido em duas categorias: amadora e profissional. Em sua primeira edição carregou como tema “Alegrete orgulho de ser daqui”.

Na categoria amadora foram 51 participantes e na categoria profissional apenas 13 se inscreveram. As avaliações nas duas categorias foram distintas, sendo a categoria amadora através de curtidas pela página do facebook da Sedetur, enquanto a profissional, através de uma comissão avaliadora. Participaram da comissão: Alair Oliveira Almeida – Prefeitura de Alegrete; Bruno Leonardi – Ritt Empreendimentos, Flávia Beatriz Marques Gross – SEBRAE-RS, Vanessa Welter – Turismóloga da Prefeitura de Uruguaiana e Vitor Rodrigues Almada – Pampatec.

Na categoria amadora, a cidadã Bruna Tito Vieira Néry foi a ganhadora com a foto “Como uma brasa que ainda arde”, registrando o entardecer na localidade do Durasnal – Alegrete/RS. Representando-a, Jesus Emílio Vargas Tito recebeu a premiação. Já na categoria profissional, o fotógrafo e empresário Décio Gotardo Marini foi o ganhador com a foto “Café da manhã”, apresentando o amanhecer na localidade do Caverá – Alegrete/RS.

O concurso teve o apoio das agroindústrias Milkeria Fazenda Sobrado, Queijaria Conquista e Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete – APPHA, que fizeram a doação dos produtos da terra, frutos da agricultura familiar, complementando as cestas que foram entregues aos ganhadores.

DPCOM