A equipe da Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros de Alegrete é o braço social da entidade.

Foi criada em 7 de abril de 2005 por produtores e produtoras rurais.

A Equipe reúne-se para preparar almoços e jantares beneficentes para entidades da nossa cidade e região.

O grupo é muito conhecido pelo seu trabalho, dedicação e amor em tudo que se propõe a executar.

Eventos que marcaram essa bela trajetória e que fazem parte permanente da programação deste grupo:

Tratoraço

Fenegócios

Abertura da Colheita

Galeto do Rotary

Almoço da Equoterapia

Almoços e jantares para Igreja Matriz e Paróquias

Festa do Imigrante

Brick da Praça

Encontros Técnicos da Associação dos Arrozeiros

Semana Arrozeira e entidades parceiras

Na 10ª Semana Arrozeira em 2017 a Panela Campeira realizou o lançamento do seu Livro de Receitas com farinha à base de arroz.

A publicação faz parte de uma campanha para incentivar outros usos para o consumo do arroz, com o objetivo de agregar e ajudar na divulgação da importância que o arroz tem, além de esclarecer mitos sobre o arroz, mostrando as propriedades e benefícios de consumo do grão.

Os livros podem ser adquiridos na sede da Associação dos Arrozeiros de Alegrete.

No dia 14 de setembro de 2017, a Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros de Alegrete recebeu o Mérito Legislativo da Câmara de Vereadores.

A justa homenagem foi proposição do vereador Celeni Viana, como reconhecimento ao trabalho deste grupo de voluntários que valoriza o principal cereal produzido em nossa região, por meio de uma culinária que une o sabor e a tradição dos povos italianos e gaúchos.

Além de levar o nome de Alegrete Brasil afora, o grupo também faz um importante trabalho social no auxílio a entidades beneficentes.

Dedicação, comprometimento, carinho, amizade, respeito e amor -palavras que resumem com muita propriedade essa grande equipe de amigos que trabalha sempre com muita alegria para servir ao próximo.