Conquista para a Comunidade Surda de Alegrete

Na última quarta-feira (20), eles receberam a excelente notícia de que a reunião realizada no dia 16 de julho com o Dr. Eduardo da Silva Fagundes, Promotor Público de Alegrete, Flávia Oliveira Presidente da Associação Alegretense dos Surdos, João Monteiro advogado da Associação e Josie Pillar intérprete de Libras, resultou na abertura do processo de credenciamento para profissionais intérpretes de Libras.

Isso significa que os cidadãos surdos terão, de forma oficial, atendimento com interpretação em Libras no Ministério Público.

Para a intérprete é importante destacar o empenho do Dr. Eduardo, que chegou a Alegrete no início deste ano e em pouco tempo buscou junto aos órgãos competentes os recursos necessários para remunerar os intérpretes de Libras, profissionais que há anos atuavam de forma voluntária, já que o MP ainda não cumpria a legislação de inclusão, como o Decreto 5.626/2005.

O trabalho do intérprete de Libras é especializado e exige formação específica, certificação em Tradução e Interpretação e fluência na Língua, além de constante atualização, já que a Libras é uma língua viva. Não se trata de “ajuda” ou “favor”, mas de direito garantido por lei.

“Infelizmente, ainda presenciamos situações em que pessoas sem a devida formação — como enfermeiros, motoristas e outros profissionais — se colocam como intérpretes, colocando em risco a vida e os direitos das pessoas surdas. Libras não é hobby: é profissão, é responsabilidade, é garantia de acesso à informação e cidadania”, pontua a profissional.

“Essa conquista representa não apenas mais inclusão e respeito à comunidade surda, mas também a valorização da profissão de intérprete de Libras”, finaliza Josie.