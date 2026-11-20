Depois mais de 138 anos da abolição da escravatura e todas as lutas contra o racismo no Brasil, a chaga ainda existe e macula a vida de muitos afrodescendentes no país.

Neste dia 20 de novembro se comemora o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O advogado que integra a AFROLEAL, Sivens Carvalho, destaca a importância do dia para a reflexão e fortalecimento das lutas, e necessidade de combater o racismo estrutural, as desigualdades sociais e o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais justa.

Esse dia 20 de novembro vai além de um feriado nacional, representa uma oportunidade para reconhecer a contribuição da população negra e refletir sobre atitudes individuais e coletivas no enfrentamento ao preconceito, salienta Sivens Carvalho.

Acreditamos que é importante ter solidariedade e convivência entre diferentes culturas, lembrando que a formação da sociedade brasileira envolve povos de diversas origens, brancos, negros, indígenas, árabes, italianos, alemães. Segundo ele, compreender a necessidade do outro é fundamental para promover o respeito e a igualdade.

Dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, é feriado nacional em todo o território brasileiro. A data passou a integrar o calendário oficial de feriados do país a partir da sanção da Lei Federal 14.759, em dezembro de 2023, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a medida, é feriado em todos os 5.570 municípios do Brasil, sem depender de legislações estaduais ou decretos municipais específicos.